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Новини Вибух на судні-земснаряді
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Унаслідок вибуху на судні-земснаряді в гирлі Дунаю загинуло троє людей

дунай

Учора ввечері, 23 липня, на гирлі "Бистре" стався вибух на судні-земснаряді, що належить філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України". 

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив офіційний канал ДП "Адміністрація морських портів України".

"Судно із 11-ма членами екіпажу.перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих. Інші члени екіпажу наразі перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога", - ідеться в повідомленні.

На місці події працюють відповідні служби. 

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Зазначається, що морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для руху суден. Прохід суден до/з морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом.

Довідково:

Земснаряд - це судно технічного флоту, призначене для проведення днопоглиблювальних робіт і видобутку нерудних будівельних матеріалів.

Автор: 

вибух (4569) Дунай (170) судноплавство (152)


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Це другий вибух міни за добу у тому районі.
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24.07.2025 14:19 Відповісти
 
 