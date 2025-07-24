Унаслідок вибуху на судні-земснаряді в гирлі Дунаю загинуло троє людей

Учора ввечері, 23 липня, на гирлі "Бистре" стався вибух на судні-земснаряді, що належить філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив офіційний канал ДП "Адміністрація морських портів України".

"Судно із 11-ма членами екіпажу.перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих. Інші члени екіпажу наразі перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога", - ідеться в повідомленні.

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На місці події працюють відповідні служби.

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Зазначається, що морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для руху суден. Прохід суден до/з морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом.

Довідково:

Земснаряд - це судно технічного флоту, призначене для проведення днопоглиблювальних робіт і видобутку нерудних будівельних матеріалів.