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Новости Взрыв на судне-земснаряде
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В результате взрыва на судне-земснаряде в устье Дуная погибли три человека

дунай

Вчера вечером, 23 июля, на устье "Быстрое" произошел взрыв на судне-земснаряде, принадлежащем филиалу "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил официальный канал ГП "Администрация морских портов Украины".

"Судно с 11-ю членами экипажа находилось в устье "Быстрое" для проведения плановых работ. В результате взрыва погибли трое работников АМПУ. Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Другие члены экипажа сейчас находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают соответствующие службы.

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Отмечается, что морской подходной канал устье "Быстрое" временно закрыт для движения судов. Проход судов в/из морских портов Дунайского региона сейчас осуществляется Сулинским каналом.

Справочно:

Земснаряд - это судно технического флота, предназначенное для проведения дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов.

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взрыв (6857) Дунай (92) судоходство (29)


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Це другий вибух міни за добу у тому районі.
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24.07.2025 14:19 Ответить
 
 