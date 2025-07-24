В результате взрыва на судне-земснаряде в устье Дуная погибли три человека
Вчера вечером, 23 июля, на устье "Быстрое" произошел взрыв на судне-земснаряде, принадлежащем филиалу "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил официальный канал ГП "Администрация морских портов Украины".
"Судно с 11-ю членами экипажа находилось в устье "Быстрое" для проведения плановых работ. В результате взрыва погибли трое работников АМПУ. Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Другие члены экипажа сейчас находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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На месте происшествия работают соответствующие службы.
Отмечается, что морской подходной канал устье "Быстрое" временно закрыт для движения судов. Проход судов в/из морских портов Дунайского региона сейчас осуществляется Сулинским каналом.
Справочно:
Земснаряд - это судно технического флота, предназначенное для проведения дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов.
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