В результате взрыва на судне-земснаряде в устье Дуная погибли три человека

Вчера вечером, 23 июля, на устье "Быстрое" произошел взрыв на судне-земснаряде, принадлежащем филиалу "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил официальный канал ГП "Администрация морских портов Украины".

"Судно с 11-ю членами экипажа находилось в устье "Быстрое" для проведения плановых работ. В результате взрыва погибли трое работников АМПУ. Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Другие члены экипажа сейчас находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работают соответствующие службы.

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Отмечается, что морской подходной канал устье "Быстрое" временно закрыт для движения судов. Проход судов в/из морских портов Дунайского региона сейчас осуществляется Сулинским каналом.

Справочно:

Земснаряд - это судно технического флота, предназначенное для проведения дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов.