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Новини Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 051 300 осіб (+1050 за добу), 11 065 танків, 30 865 артсистем, 23064 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 051 300 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 29.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1051300 (+1050) осіб

танків – 11065 (+4) од

бойових броньованих машин – 23064 (+0) од

артилерійських систем – 30865 (+39) од

РСЗВ – 1451 (+1) од

засоби ППО – 1202 (+1) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48585 (+192)

крилаті ракети  3548 (+2)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 56687 (+91)

спеціальна техніка - 3935 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знешкодили 149 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб

Інфографіка

Автор: 

армія рф (18310) Генштаб ЗС (7016) ліквідація (4272) знищення (7883)


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Топ коментарі
+8
Минув 4178 день москальсько-української війни.
136! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Арта та логістика норм, решта по мінімуму.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 051 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
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29.07.2025 08:41 Відповісти
+6
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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29.07.2025 07:44 Відповісти
+4
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29.07.2025 08:45 Відповісти
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Все стандартно !
Щось давно не було літаків і гелікоптерів - тож тримаємо кулачки за нашіх Героїв з ППО !
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29.07.2025 07:43 Відповісти
скоріше за Героїв з ГРУ ...
Ні літачки , ні гвинтокрили - на відстань дії наших ППО навіть близько вже давно не підлітають
Навчені
А ГРУ їх навіть у глубинці деколи дістає .Прекрасний приклад - "Паутина" !
П.С. Це саме і з кораблями
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29.07.2025 09:59 Відповісти
Було на днях про спалений на аеродромі СУ-27 . Учбово-бойова "спарка". (Це такий, як і чисто "бойовий", але у нього дві кабіни і спарене управління - для тренування льотчиків. Але всі функції бойового збережені...).
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29.07.2025 10:08 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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29.07.2025 07:44 Відповісти
30 тисяч чумардосів з початку місяця і 260 тис з початку року
ББМ вдруге в цьому році зникають з радарів
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29.07.2025 07:48 Відповісти
Задовбав байда! Чи стогін? Ниєш і ниєш!!! Самого не нудить?
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29.07.2025 10:06 Відповісти
Чого б це його від зарплатні нудило?
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29.07.2025 10:08 Відповісти
Минув 4178 день москальсько-української війни.
136! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Арта та логістика норм, решта по мінімуму.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 051 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
показати весь коментар
29.07.2025 08:41 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2025 08:45 Відповісти
 
 