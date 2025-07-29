Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 051 300 осіб (+1050 за добу), 11 065 танків, 30 865 артсистем, 23064 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 051 300 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 29.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1051300 (+1050) осіб
танків – 11065 (+4) од
бойових броньованих машин – 23064 (+0) од
артилерійських систем – 30865 (+39) од
РСЗВ – 1451 (+1) од
засоби ППО – 1202 (+1) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48585 (+192)
крилаті ракети 3548 (+2)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 56687 (+91)
спеціальна техніка - 3935 (+0)
Топ коментарі
+8 Qq Qqq #455433
показати весь коментар29.07.2025 08:41 Відповісти Посилання
+6 tarasii smila #448870
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+4 Qq Qqq #455433
показати весь коментар29.07.2025 08:45 Відповісти Посилання
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Щось давно не було літаків і гелікоптерів - тож тримаємо кулачки за нашіх Героїв з ППО !
Ні літачки , ні гвинтокрили - на відстань дії наших ППО навіть близько вже давно не підлітають
Навчені
А ГРУ їх навіть у глубинці деколи дістає .Прекрасний приклад - "Паутина" !
П.С. Це саме і з кораблями
ББМ вдруге в цьому році зникають з радарів
136! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Арта та логістика норм, решта по мінімуму.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 051 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.