Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 051 300 человек (+1050 за сутки), 11 065 танков, 30 865 артсистем, 23 064 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 051 300 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 051 300 (+1050) человек,
танков - 11 065 (+4) единиц,
боевых бронированных машин - 23 064 (+0) единиц,
артиллерийских систем - 30 865 (+39) единиц,
РСЗО - 1451 (+1) единица,
средств ПВО - 1202 (+1) единицы,
самолетов - 421 (+0) единица,
вертолетов - 340 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 585 (+192) единиц,
крылатых ракет - 3548 (+2) единиц,
кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 56 687 (+91) единиц,
специальной техники - 3935 (+0) единиц.
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Щось давно не було літаків і гелікоптерів - тож тримаємо кулачки за нашіх Героїв з ППО !
ББМ вдруге в цьому році зникають з радарів
136! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Арта та логістика норм, решта по мінімуму.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 051 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.