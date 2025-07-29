Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 051 300 человек (+1050 за сутки), 11 065 танков, 30 865 артсистем, 23 064 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 051 300 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 051 300 (+1050) человек,

танков - 11 065 (+4) единиц,

боевых бронированных машин - 23 064 (+0) единиц,

артиллерийских систем - 30 865 (+39) единиц,

РСЗО - 1451 (+1) единица,

средств ПВО - 1202 (+1) единицы,

самолетов - 421 (+0) единица,

вертолетов - 340 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 585 (+192) единиц,

крылатых ракет - 3548 (+2) единиц,

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 56 687 (+91) единиц,

специальной техники - 3935 (+0) единиц.

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