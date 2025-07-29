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Новости Уничтожение российской техники Ликвидация российских окукпантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 051 300 человек (+1050 за сутки), 11 065 танков, 30 865 артсистем, 23 064 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 051 300 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 051 300 (+1050) человек,

танков - 11 065 (+4) единиц,

боевых бронированных машин - 23 064 (+0) единиц,

артиллерийских систем - 30 865 (+39) единиц,

РСЗО - 1451 (+1) единица,

средств ПВО - 1202 (+1) единицы,

самолетов - 421 (+0) единица,

вертолетов - 340 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 585 (+192) единиц,

крылатых ракет - 3548 (+2) единиц,

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 56 687 (+91) единиц,

специальной техники - 3935 (+0) единиц.

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (20159) Генштаб ВС (6714) ликвидация (3887) уничтожение (7570)


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Все стандартно !
Щось давно не було літаків і гелікоптерів - тож тримаємо кулачки за нашіх Героїв з ППО !
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29.07.2025 07:43 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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29.07.2025 07:44 Ответить
30 тисяч чумардосів з початку місяця і 260 тис з початку року
ББМ вдруге в цьому році зникають з радарів
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29.07.2025 07:48 Ответить
А тим часом ворог упевнено крокує і захоплює наші землі і населені пункти. І панує у повітрі.
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29.07.2025 08:21 Ответить
Минув 4178 день москальсько-української війни.
136! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Арта та логістика норм, решта по мінімуму.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 051 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
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29.07.2025 08:41 Ответить
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29.07.2025 08:45 Ответить
 
 