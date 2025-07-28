Силы обороны обезвредили 149 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток произошло 131 боевое столкновение. Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам пять ракетных и 70 авиационных ударов, применил восемь ракет и сбросил 107 управляемых авиационных бомб, совершил 1 376 ударов дронами-камикадзе и 4 015 обстрелов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили семь штурмовых действий оккупантов, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, и совершил 267 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили две атаки в районах Зеленого и Красного Первого.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Степной Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой - сейчас идет бой.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и в сторону Дроновки и Серебрянки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении наши воины остановили четыре атаки вблизи Григорьевки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили вражескую попытку продвинуться вперед в направлении Предтечино. Авиаудару подверглась Константиновка.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении - в районах Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.

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В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 42 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое, Зеленый Кут и Дачное. В настоящее время бои идут в восьми локациях. Противник нанес авиаудар по населенному пункту Светлое.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 149 оккупантов, из них 96 - безвозвратно. Уничтожены три единицы автомобильной техники, два мотоцикла, 32 беспилотных летательных аппарата, два терминала спутниковой связи, антена управления БпЛА и три укрытия для личного состава. Кроме того, повреждены квадроцикл и пять терминалов спутниковой связи противника.

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Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении наши защитники остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка, еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Терновое.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское.

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На Приднепровском направлении украинские воины отразили пять атак захватчиков.

Сегодня следует отметить воинов 426-го отдельного батальона беспилотных систем, которые эффективно противостоят врагу.