Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 050 250 человек (+1000 за сутки), 11 061 танк, 30 826 артсистем, 23064 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 050 250 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1050250 (+1000) человек
танков - 11061 (+4) ед
боевых бронированных машин - 23064 (+1) ед
артиллерийских систем - 30826 (+4) ед
РСЗО - 1450 (+1) ед
средства ПВО - 1201 (+0) ед
самолетов - 421 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 48393 (+235)
крылатые ракеты - 3546 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 56596 (+103)
специальная техника - 3935 (+0)
Топ комментарии
+4 Qq Qqq #455433
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+3 Vitaliy Kasenkov
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+3 tarasii smila #448870
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Вчора один танк і чотири ББМ, сьогодні навпаки, так що броня стабільна - сподіваюсь і дві з половиною сотні не наберуть в цьому місяці.
З артою трабли і це добре.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
112! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
90% наземної техніки це логістика, все інше практично відсутнє.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 050 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.