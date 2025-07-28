Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 050 250 человек (+1000 за сутки), 11 061 танк, 30 826 артсистем, 23064 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 050 250 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1050250 (+1000) человек

танков - 11061 (+4) ед

боевых бронированных машин - 23064 (+1) ед

артиллерийских систем - 30826 (+4) ед

РСЗО - 1450 (+1) ед

средства ПВО - 1201 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 48393 (+235)

крылатые ракеты - 3546 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 56596 (+103)

специальная техника - 3935 (+0)

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