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Новости Уничтожение российской техники Ликвидация российских окукпантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 050 250 человек (+1000 за сутки), 11 061 танк, 30 826 артсистем, 23064 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 050 250 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1050250 (+1000) человек

танков - 11061 (+4) ед

боевых бронированных машин - 23064 (+1) ед

артиллерийских систем - 30826 (+4) ед

РСЗО - 1450 (+1) ед

средства ПВО - 1201 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 48393 (+235)

крылатые ракеты - 3546 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 56596 (+103)

специальная техника - 3935 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отбили механизированный штурм, уничтожив танк, БМП а также 38 оккупантов на Запорожье. ВИДЕО

Потери врага

Автор: 

армия РФ (20152) Генштаб ВС (6710) ликвидация (3880) уничтожение (7567)


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Топ комментарии
+4
Минув 4177 день москальсько-української війни.
112! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
90% наземної техніки це логістика, все інше практично відсутнє.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 050 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
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28.07.2025 08:36 Ответить
+3
П'ядесят тисяч другого мільйона.
Вчора один танк і чотири ББМ, сьогодні навпаки, так що броня стабільна - сподіваюсь і дві з половиною сотні не наберуть в цьому місяці.
З артою трабли і це добре.
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28.07.2025 07:41 Ответить
+3
Якась трохи дивна ситуація: арта якось раптово зникла. броні теж майже нема. але тисячу запутінців таки знешкоджено.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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28.07.2025 07:57 Ответить
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П'ядесят тисяч другого мільйона.
Вчора один танк і чотири ББМ, сьогодні навпаки, так що броня стабільна - сподіваюсь і дві з половиною сотні не наберуть в цьому місяці.
З артою трабли і це добре.
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28.07.2025 07:41 Ответить
Можна же було не допустити таких втрат знешкодивши одно ху...ло. Но ху... лостан є ху.... лостан. Раби не мають права думати, вони повинні подихати за ху...ло
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28.07.2025 07:43 Ответить
Хочеш Кадырова?
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28.07.2025 08:15 Ответить
У кадирки ворогів в середині рашки дуже багато, ті самі фсб і військові. Він тримається тільки завдяки хлу. Як тільки хла не стане, кадирка стягне своїх підданих в Чечню, можливо спробує розповсюдити всій вплив на Дагестан та Осетію, можливо Грузію. А рашка за це позбавить їх фінансування і можливо щось там повоює, але сил після України буде не так багато, будуть пробувати душити економічно.
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28.07.2025 08:48 Ответить
І що? Ви ніяк зрозуміть не можете одну, дуже важливу річ... Не в "*****", по суті, справа... Ми маємо справу з СУСПІЛЬСТВОМ "******"... Одного вб"ють - на його місце прийде другий... Просто у нього буде інше прізвище...
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28.07.2025 08:26 Ответить
Але поки будуть шукати заміну перегризаючи друг другу шиї, і ми можемо встигнути покращити свій стан, да і рашка може почати ділитись )
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28.07.2025 08:39 Ответить
Якась трохи дивна ситуація: арта якось раптово зникла. броні теж майже нема. але тисячу запутінців таки знешкоджено.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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28.07.2025 07:57 Ответить
Приїдь з "Великобританії", і подивися... Тобі ж недалеко... Сів на поїзд Москва-Ростов-на-Дону, і за півдоби - на місці... І все побачиш...
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28.07.2025 08:28 Ответить
Минув 4177 день москальсько-української війни.
112! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
90% наземної техніки це логістика, все інше практично відсутнє.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 050 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
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28.07.2025 08:36 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2025 08:41 Ответить
 
 