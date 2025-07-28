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Новини Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 050 250 осіб (+1000 за добу), 11 061 танк, 30 826 артсистем, 23064 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 050 250 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1050250 (+1000) осіб

танків – 11061 (+4) од

бойових броньованих машин – 23064 (+1) од

артилерійських систем – 30826 (+4) од

РСЗВ – 1450 (+1) од

засоби ППО – 1201 (+0) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48393 (+235)

крилаті ракети – 3546 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 56596 (+103)

спеціальна техніка – 3935 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відбили механізований штурм, знищивши танк, БМП а також 38 окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

Втарти ворога

Автор: 

армія рф (18303) Генштаб ЗС (7012) ліквідація (4266) знищення (7880)


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Топ коментарі
+8
Минув 4177 день москальсько-української війни.
112! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
90% наземної техніки це логістика, все інше практично відсутнє.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 050 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
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28.07.2025 08:36 Відповісти
+6
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28.07.2025 08:41 Відповісти
+4
П'ядесят тисяч другого мільйона.
Вчора один танк і чотири ББМ, сьогодні навпаки, так що броня стабільна - сподіваюсь і дві з половиною сотні не наберуть в цьому місяці.
З артою трабли і це добре.
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28.07.2025 07:41 Відповісти
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П'ядесят тисяч другого мільйона.
Вчора один танк і чотири ББМ, сьогодні навпаки, так що броня стабільна - сподіваюсь і дві з половиною сотні не наберуть в цьому місяці.
З артою трабли і це добре.
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28.07.2025 07:41 Відповісти
Можна же було не допустити таких втрат знешкодивши одно ху...ло. Но ху... лостан є ху.... лостан. Раби не мають права думати, вони повинні подихати за ху...ло
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28.07.2025 07:43 Відповісти
Хочеш Кадырова?
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28.07.2025 08:15 Відповісти
У кадирки ворогів в середині рашки дуже багато, ті самі фсб і військові. Він тримається тільки завдяки хлу. Як тільки хла не стане, кадирка стягне своїх підданих в Чечню, можливо спробує розповсюдити всій вплив на Дагестан та Осетію, можливо Грузію. А рашка за це позбавить їх фінансування і можливо щось там повоює, але сил після України буде не так багато, будуть пробувати душити економічно.
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28.07.2025 08:48 Відповісти
Ти мабуть дебіл, або читати не вмієш. Методичку мабуть не змінили. Ось всяку дурню і пишешь
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28.07.2025 10:07 Відповісти
Сам ти дебіл. Думаєш, щоб у війні перемогти, треба як світло в коморі вимкнути, тільки тумблером клацнути.
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28.07.2025 10:24 Відповісти
І що? Ви ніяк зрозуміть не можете одну, дуже важливу річ... Не в "*****", по суті, справа... Ми маємо справу з СУСПІЛЬСТВОМ "******"... Одного вб"ють - на його місце прийде другий... Просто у нього буде інше прізвище...
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28.07.2025 08:26 Відповісти
Але поки будуть шукати заміну перегризаючи друг другу шиї, і ми можемо встигнути покращити свій стан, да і рашка може почати ділитись )
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28.07.2025 08:39 Відповісти
Надіяться на "краще" - обеззброюваться... Краще надіяться на "гірше" - і тоді "неочікуване краще" відчуватимеш, як "подарунок долі"...
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28.07.2025 10:40 Відповісти
Якась трохи дивна ситуація: арта якось раптово зникла. броні теж майже нема. але тисячу запутінців таки знешкоджено.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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28.07.2025 07:57 Відповісти
Приїдь з "Великобританії", і подивися... Тобі ж недалеко... Сів на поїзд Москва-Ростов-на-Дону, і за півдоби - на місці... І все побачиш...
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28.07.2025 08:28 Відповісти
Минув 4177 день москальсько-української війни.
112! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
90% наземної техніки це логістика, все інше практично відсутнє.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 050 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
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28.07.2025 08:36 Відповісти
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28.07.2025 08:41 Відповісти
Арта 4/1 і КР лишні, тягнуться ще з 25-го числа.
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28.07.2025 10:15 Відповісти
113 шт
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28.07.2025 10:00 Відповісти
 
 