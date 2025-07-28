Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 050 250 осіб (+1000 за добу), 11 061 танк, 30 826 артсистем, 23064 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 050 250 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1050250 (+1000) осіб
танків – 11061 (+4) од
бойових броньованих машин – 23064 (+1) од
артилерійських систем – 30826 (+4) од
РСЗВ – 1450 (+1) од
засоби ППО – 1201 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48393 (+235)
крилаті ракети – 3546 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 56596 (+103)
спеціальна техніка – 3935 (+0)
Топ коментарі
+8 Qq Qqq #455433
показати весь коментар28.07.2025 08:36 Відповісти Посилання
+6 Qq Qqq #455433
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+4 Vitaliy Kasenkov
показати весь коментар28.07.2025 07:41 Відповісти Посилання
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Вчора один танк і чотири ББМ, сьогодні навпаки, так що броня стабільна - сподіваюсь і дві з половиною сотні не наберуть в цьому місяці.
З артою трабли і це добре.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
112! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
90% наземної техніки це логістика, все інше практично відсутнє.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 050 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.