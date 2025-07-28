За сутки на фронте 158 боестолкновений: ВСУ отбивают штурмы врага на востоке, - Генштаб
Противник, используя свое преимущество в живой силе, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, захватчики нанесли 86 авиационных ударов, сбросили 132 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 4413 дронов-камикадзе и осуществили 5960 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 85 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Чугуновка, Шевяковка - Харьковская область; Родинское, Мирноград, Николаевка, Покровск - Донецкая область; Белогорье, Новоандреевка, Заречное, Степногорск - Запорожская область; Львово - Херсонская область.
Боевые действия
Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 14 авиационных ударов - сбросил при этом 31 управляемую авиационную бомбу, совершил 363 обстрела, из которых шесть - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили девять штурмовых действий врага.
На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Фиголевка, Западное и в направлении Петро-Ивановки.
На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Грековки и в направлениях Среднего, Григорьевки и Шандриголово.
На Северском направлении наши защитники успешно остановили девять атак вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григорьевки и в направлении Северска.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано одно боестолкновение вблизи Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Александро-Калинового, Русина Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономическое, Разино, Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Удачное, Орехово, Алексеевка, Полтавка, Котлино, а также в направлениях населенных пунктов Покровск, Белицкое, Новоукраинка, Новопавловка, Заповедное, Родинское.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 10 атак в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новодаровка, Поддубное, Мирное, и в направлении Андреевки-Клевцово, Темировки и Александрограда.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил пять попыток продвинуться вперед в направлении Приднепровского.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удар по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал оккупантов в тылу.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну пушку и одну радиолокационную станцию противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют одну тысячу человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, одну боевую бронированную машину, четыре артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 235 беспилотников оперативно-тактического уровня и 103 единицы автомобильной техники оккупантов.
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