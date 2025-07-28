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Новости Бои на востоке Украины
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За сутки на фронте 158 боестолкновений: ВСУ отбивают штурмы врага на востоке, - Генштаб

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Противник, используя свое преимущество в живой силе, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, захватчики нанесли 86 авиационных ударов, сбросили 132 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 4413 дронов-камикадзе и осуществили 5960 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 85 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Чугуновка, Шевяковка - Харьковская область; Родинское, Мирноград, Николаевка, Покровск - Донецкая область; Белогорье, Новоандреевка, Заречное, Степногорск - Запорожская область; Львово - Херсонская область.

Боевые действия

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 14 авиационных ударов - сбросил при этом 31 управляемую авиационную бомбу, совершил 363 обстрела, из которых шесть - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили девять штурмовых действий врага.

Ситуация на фронте на утро 28 июля

На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Фиголевка, Западное и в направлении Петро-Ивановки.

Ситуация на фронте на утро 28 июля

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки.

Ситуация на фронте на утро 28 июля

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Грековки и в направлениях Среднего, Григорьевки и Шандриголово.

Ситуация на фронте на утро 28 июля

На Северском направлении наши защитники успешно остановили девять атак вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григорьевки и в направлении Северска.

Ситуация на фронте на утро 28 июля

На Краматорском направлении вчера зафиксировано одно боестолкновение вблизи Ступочек.

Ситуация на фронте на утро 28 июля

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Александро-Калинового, Русина Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки.

Ситуация на фронте на утро 28 июля

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономическое, Разино, Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Удачное, Орехово, Алексеевка, Полтавка, Котлино, а также в направлениях населенных пунктов Покровск, Белицкое, Новоукраинка, Новопавловка, Заповедное, Родинское.

Ситуация на фронте на утро 28 июля

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 10 атак в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новодаровка, Поддубное, Мирное, и в направлении Андреевки-Клевцово, Темировки и Александрограда.

Ситуация на фронте на утро 28 июля

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил пять попыток продвинуться вперед в направлении Приднепровского.

Ситуация на фронте на утро 28 июля

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удар по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал оккупантов в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну пушку и одну радиолокационную станцию противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют одну тысячу человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, одну боевую бронированную машину, четыре артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 235 беспилотников оперативно-тактического уровня и 103 единицы автомобильной техники оккупантов.

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Автор: 

Генштаб ВС (6710) боевые действия (4593) война в Украине (5375)


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