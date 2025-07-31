Розслідування нападу на журналіста Макарова завершено: тілесних ушкоджень він завдав собі самостійно, - Нацполіція

Поліція Києва завершила розслідування щодо завданих журналісту Юрію Макарову тілесних ушкоджень, отримано всі експертизи. Встановлено, що в момент отримання чоловіком поранень сторонніх осіб поряд з ним не було.



Про це розповіли в ГУ Нацполіції в м. Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з висновками експертів, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому. Також відомі результати судово-психіатричної експертизи", - йдеться в повідомленні.

У поліції не вказано ім'я потерпілого, однак, очевидно, йдеться про журналіста Юрія Макарова.

Також у поліції нагадали, що повідомлення про отримання тілесних ушкоджень надійшло ввечері 16 квітня. Подія сталася біля одного з житлових комплексів Солом’янського району столиці. Зі слів потерпілого, невідомий підійшов до нього та завдав удару ножем, унаслідок чого 69-річний журналіст отримав ножове поранення в ділянку ребра та поранення руки. Потерпілого госпіталізували, а поліцейські негайно провели комплекс розшукових заходів та слідчих дій.

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"За вказаним фактом слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліцейські ретельно відпрацювали усі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент: у момент отримання чоловіком поранень сторонніх осіб поряд із заявником не було.

Поліція вилучила ймовірне знаряддя злочину – ніж та чохол до нього, який знайшли неподалік, та скерувала усе на експертизу. За результатами експертного дослідження, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому, що вказує на те, що тілесні ушкодження чоловік завдав собі самостійно", - розповіли в поліції.

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Також потерпілий пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, за висновком якої у момент заподіяння поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії. Потерпілий визнав висновки експертизи.

Кримінальне провадження після з’ясування усіх обставин закрито.

Напад на журналіста Макарова

16 квітня, пізно ввечері, повідомлялося, що невідомий напав на Юрія Макарова, виконавчого продюсера Суспільного Мовлення і відомого журналіста, і завдав йому ножового поранення.

Пізніше президент України Володимир Зеленський зазначив: "Одна з версій, що це сталося через його професійну діяльність - висвітлення війни РФ проти України".