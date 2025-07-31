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Новини Напад на Юрія Макарова
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Розслідування нападу на журналіста Макарова завершено: тілесних ушкоджень він завдав собі самостійно, - Нацполіція

Напад на Юрія Макарова

Поліція Києва завершила розслідування щодо завданих журналісту Юрію Макарову тілесних ушкоджень, отримано всі експертизи. Встановлено, що в момент отримання чоловіком поранень сторонніх осіб поряд з ним не було.

Про це розповіли в ГУ Нацполіції в м. Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з висновками експертів, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому. Також відомі результати судово-психіатричної експертизи", - йдеться в повідомленні.

У поліції не вказано ім'я потерпілого, однак, очевидно, йдеться про журналіста Юрія Макарова.

Також у поліції нагадали, що повідомлення про отримання тілесних ушкоджень надійшло ввечері 16 квітня. Подія сталася біля одного з житлових комплексів Солом’янського району столиці. Зі слів потерпілого, невідомий підійшов до нього та завдав удару ножем, унаслідок чого 69-річний журналіст отримав ножове поранення в ділянку ребра та поранення руки. Потерпілого госпіталізували, а поліцейські негайно провели комплекс розшукових заходів та слідчих дій.

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"За вказаним фактом слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліцейські ретельно відпрацювали усі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент: у момент отримання чоловіком поранень сторонніх осіб поряд із заявником не було.

Поліція вилучила ймовірне знаряддя злочину – ніж та чохол до нього, який знайшли неподалік, та скерувала усе на експертизу. За результатами експертного дослідження, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому, що вказує на те, що тілесні ушкодження чоловік завдав собі самостійно", - розповіли в поліції.

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Також потерпілий пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, за висновком якої у момент заподіяння поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії. Потерпілий визнав висновки експертизи.

Кримінальне провадження після з’ясування усіх обставин закрито.

Напад на журналіста Макарова

16 квітня, пізно ввечері, повідомлялося, що невідомий напав на Юрія Макарова, виконавчого продюсера Суспільного Мовлення і відомого журналіста, і завдав йому ножового поранення.

Пізніше президент України Володимир Зеленський зазначив: "Одна з версій, що це сталося через його професійну діяльність - висвітлення війни РФ проти України".

Автор: 

журналістика (1799) напад (1149) Макаров Юрій (16)


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Топ коментарі
+8
ПЗДЦ!!!"! Дармоїдне, броньоване бидло! І навіщо 70 річному чоловіку самому себе жбурляти під ребра і різатись? ???
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31.07.2025 13:32 Відповісти
+6
Якщо гр-н Ю.Макаров напав на гр-на Ю.Макарова, то підозра має бути надана гр-ну Ю.Макарову.
Іншими словами:
Якщо на гр-на Ю.Макарова ніхто не нападав, то гр-н Ю.Макаров має бути звинувачений в надані неправдивих показів.
Якесь дивне у нас правосуддя, постраждалі є - винних немає.
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31.07.2025 13:57 Відповісти
+5
"Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла".

(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
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31.07.2025 13:30 Відповісти
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"Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла".

(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
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31.07.2025 13:30 Відповісти
Маячня.
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31.07.2025 13:31 Відповісти
ПЗДЦ!!!"! Дармоїдне, броньоване бидло! І навіщо 70 річному чоловіку самому себе жбурляти під ребра і різатись? ???
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31.07.2025 13:32 Відповісти
Пекельні борошна?
Допустимо ти москалику правий (а може ти не москаль, а свідок пласкої Землі), але що робити з відекоамерами та свідками?
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31.07.2025 14:12 Відповісти
Пропоную свідків убити. Камери звинуватити у неправильному продукуванні відео.
І, до речі, Макаров визнав результати судової психолого-психіатричної експертизи. І що з цим робити?
Життя - цікава штука.
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31.07.2025 14:17 Відповісти
Після Юрія Кравченка, який два рази застрелився вже, здається, нічому дивуватись.
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31.07.2025 14:14 Відповісти
було таке колись. але часи інші. Тепер відеокамери на кожному кроці.
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31.07.2025 14:18 Відповісти
Там про камери ж нічого не сказано, а лише про експертизу ДНК і психологічну.
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31.07.2025 14:23 Відповісти
Ото ж... А він не знав...
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31.07.2025 14:50 Відповісти
ви спеціаліст з психіатрії? якщо ні, ви навіть не уявляєте собі, на що здатна людина в стресі...
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31.07.2025 15:05 Відповісти
.......
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31.07.2025 13:35 Відповісти
Отакої. А тепер згадаємо, скільки десятиліть цей псих з телеекрану вчив суспільство, як воно має жити.
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31.07.2025 13:38 Відповісти
Останній раз таке було при януковичі. Часи повертаются. Молоді ригіони рулять.
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31.07.2025 13:41 Відповісти
Нічого дивного, хотів на старості трохи грошенят підзаробити на дешевому хайпі. Дивись, ще й у політику можна було б собі шлях відкрити, як постраждалому за неньку Україну
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31.07.2025 13:50 Відповісти
-Иду я по улице слыжу что сзади когодо сильно бьют а он бедный так кричит,думаю посмотрю кого там бьют.
Обернулся-меня!
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31.07.2025 13:55 Відповісти
Якщо гр-н Ю.Макаров напав на гр-на Ю.Макарова, то підозра має бути надана гр-ну Ю.Макарову.
Іншими словами:
Якщо на гр-на Ю.Макарова ніхто не нападав, то гр-н Ю.Макаров має бути звинувачений в надані неправдивих показів.
Якесь дивне у нас правосуддя, постраждалі є - винних немає.
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31.07.2025 13:57 Відповісти
напевно це буде наступним етапом. Або психушка.
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31.07.2025 14:13 Відповісти
А що б ти срався 🤣 Ну й розсмішив.
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31.07.2025 14:23 Відповісти
Повість про доктора Джекіла і містера Хайда)
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31.07.2025 14:18 Відповісти
Не треба російських дебілів, своїх вистачає! Це ж треба таке придумати- сам себе побив!!! У нас що повернули поліцію часів Януковича?
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31.07.2025 14:38 Відповісти
Останній раз слухав відео з Макаровим на ютюбі пару років тому - відверто кажучи зараз не здивований, що він міг таке вчворити, вже тоді було відчуття, що в дядька відлетіла кукуха.
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31.07.2025 14:46 Відповісти
 
 