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Новости Нападение на Юрия Макарова
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Расследование нападения на журналиста Макарова завершено: телесные повреждения он нанес себе самостоятельно, - Нацполиция

Нападение на Юрия Макарова

Полиция Киева завершила расследование относительно нанесенных журналисту Юрию Макарову телесных повреждений, получены все экспертизы. Установлено, что в момент получения мужчиной ранений посторонних лиц рядом с ним не было.

Об этом рассказали в ГУ Нацполиции в г. Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно выводам экспертов, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему. Также известны результаты судебно-психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении.

В полиции не указано имя потерпевшего, однако, очевидно, речь идет о журналисте Юрии Макарове.

Также в полиции напомнили, что сообщение о получении телесных повреждений поступило вечером 16 апреля. Происшествие произошло возле одного из жилых комплексов Соломенского района столицы. По словам потерпевшего, неизвестный подошел к нему и нанес удар ножом, в результате чего 69-летний журналист получил ножевое ранение в область ребра и ранение руки. Пострадавшего госпитализировали, а полицейские немедленно провели комплекс розыскных мероприятий и следственных действий.

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"По указанному факту следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полицейские тщательно отработали все имеющиеся видео с камер наблюдения, опросили десятки вероятных очевидцев и провели следственный эксперимент: в момент получения мужчиной ранений посторонних лиц рядом с заявителем не было.

Полиция изъяла вероятное орудие преступления - нож и чехол к нему, который нашли неподалеку, и направила все на экспертизу. По результатам экспертного исследования, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему, что указывает на то, что телесные повреждения мужчина нанес себе самостоятельно", - рассказали в полиции.

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Также потерпевший прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по заключению которой в момент причинения ранений мужчина имел острую реакцию на стресс, что могло влиять на его действия. Потерпевший признал выводы экспертизы.

Уголовное производство после выяснения всех обстоятельств закрыто.

Нападение на журналиста Макарова

16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Общественного вещания и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил: "Одна из версий, что это произошло из-за его профессиональной деятельности - освещение войны РФ против Украины".

Автор: 

журналистика (3334) нападение (2239) Макаров Юрий (14)


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Топ комментарии
+12
ПЗДЦ!!!"! Дармоїдне, броньоване бидло! І навіщо 70 річному чоловіку самому себе жбурляти під ребра і різатись? ???
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31.07.2025 13:32 Ответить
+11
"Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла".

(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
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31.07.2025 13:30 Ответить
+11
Якщо гр-н Ю.Макаров напав на гр-на Ю.Макарова, то підозра має бути надана гр-ну Ю.Макарову.
Іншими словами:
Якщо на гр-на Ю.Макарова ніхто не нападав, то гр-н Ю.Макаров має бути звинувачений в надані неправдивих показів.
Якесь дивне у нас правосуддя, постраждалі є - винних немає.
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31.07.2025 13:57 Ответить
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"Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла".

(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
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31.07.2025 13:30 Ответить
Маячня.
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31.07.2025 13:31 Ответить
ПЗДЦ!!!"! Дармоїдне, броньоване бидло! І навіщо 70 річному чоловіку самому себе жбурляти під ребра і різатись? ???
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31.07.2025 13:32 Ответить
Пекельні борошна?
Допустимо ти москалику правий (а може ти не москаль, а свідок пласкої Землі), але що робити з відекоамерами та свідками?
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31.07.2025 14:12 Ответить
Пропоную свідків убити. Камери звинуватити у неправильному продукуванні відео.
І, до речі, Макаров визнав результати судової психолого-психіатричної експертизи. І що з цим робити?
Життя - цікава штука.
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31.07.2025 14:17 Ответить
Після Юрія Кравченка, який два рази застрелився вже, здається, нічому дивуватись.
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31.07.2025 14:14 Ответить
було таке колись. але часи інші. Тепер відеокамери на кожному кроці.
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31.07.2025 14:18 Ответить
Там про камери ж нічого не сказано, а лише про експертизу ДНК і психологічну.
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31.07.2025 14:23 Ответить
Ото ж... А він не знав...
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31.07.2025 14:50 Ответить
ви спеціаліст з психіатрії? якщо ні, ви навіть не уявляєте собі, на що здатна людина в стресі...
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31.07.2025 15:05 Ответить
Можливо у результаті злочинці відкупились, тому схоже на якусь маячню
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31.07.2025 15:10 Ответить
.......
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31.07.2025 13:35 Ответить
Отакої. А тепер згадаємо, скільки десятиліть цей псих з телеекрану вчив суспільство, як воно має жити.
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31.07.2025 13:38 Ответить
Останній раз таке було при януковичі. Часи повертаются. Молоді ригіони рулять.
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31.07.2025 13:41 Ответить
Нічого дивного, хотів на старості трохи грошенят підзаробити на дешевому хайпі. Дивись, ще й у політику можна було б собі шлях відкрити, як постраждалому за неньку Україну
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31.07.2025 13:50 Ответить
-Иду я по улице слыжу что сзади когодо сильно бьют а он бедный так кричит,думаю посмотрю кого там бьют.
Обернулся-меня!
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31.07.2025 13:55 Ответить
Якщо гр-н Ю.Макаров напав на гр-на Ю.Макарова, то підозра має бути надана гр-ну Ю.Макарову.
Іншими словами:
Якщо на гр-на Ю.Макарова ніхто не нападав, то гр-н Ю.Макаров має бути звинувачений в надані неправдивих показів.
Якесь дивне у нас правосуддя, постраждалі є - винних немає.
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31.07.2025 13:57 Ответить
напевно це буде наступним етапом. Або психушка.
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31.07.2025 14:13 Ответить
А що б ти срався 🤣 Ну й розсмішив.
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31.07.2025 14:23 Ответить
Повість про доктора Джекіла і містера Хайда)
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31.07.2025 14:18 Ответить
Не треба російських дебілів, своїх вистачає! Це ж треба таке придумати- сам себе побив!!! У нас що повернули поліцію часів Януковича?
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31.07.2025 14:38 Ответить
Останній раз слухав відео з Макаровим на ютюбі пару років тому - відверто кажучи зараз не здивований, що він міг таке вчворити, вже тоді було відчуття, що в дядька відлетіла кукуха.
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31.07.2025 14:46 Ответить
Треба посилити охорону патріоту Стерненко! Як би він не втік на фронт!! "Выкрасть могут козачка нашего....сволочи красные!!"
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31.07.2025 15:37 Ответить
Заткни хавальник, ментовске рило. Таким як ти до дупи камери. Як заплатять так і робите. Продажні
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31.07.2025 16:36 Ответить
Янукович теж сам в себе шапки крав, да броньовані? Ви перевершили абсурд. Він позеленів од злості.
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31.07.2025 16:42 Ответить
 
 