Расследование нападения на журналиста Макарова завершено: телесные повреждения он нанес себе самостоятельно, - Нацполиция

Полиция Киева завершила расследование относительно нанесенных журналисту Юрию Макарову телесных повреждений, получены все экспертизы. Установлено, что в момент получения мужчиной ранений посторонних лиц рядом с ним не было.



Об этом рассказали в ГУ Нацполиции в г. Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно выводам экспертов, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему. Также известны результаты судебно-психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении.

В полиции не указано имя потерпевшего, однако, очевидно, речь идет о журналисте Юрии Макарове.

Также в полиции напомнили, что сообщение о получении телесных повреждений поступило вечером 16 апреля. Происшествие произошло возле одного из жилых комплексов Соломенского района столицы. По словам потерпевшего, неизвестный подошел к нему и нанес удар ножом, в результате чего 69-летний журналист получил ножевое ранение в область ребра и ранение руки. Пострадавшего госпитализировали, а полицейские немедленно провели комплекс розыскных мероприятий и следственных действий.

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"По указанному факту следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полицейские тщательно отработали все имеющиеся видео с камер наблюдения, опросили десятки вероятных очевидцев и провели следственный эксперимент: в момент получения мужчиной ранений посторонних лиц рядом с заявителем не было.

Полиция изъяла вероятное орудие преступления - нож и чехол к нему, который нашли неподалеку, и направила все на экспертизу. По результатам экспертного исследования, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему, что указывает на то, что телесные повреждения мужчина нанес себе самостоятельно", - рассказали в полиции.

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Также потерпевший прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по заключению которой в момент причинения ранений мужчина имел острую реакцию на стресс, что могло влиять на его действия. Потерпевший признал выводы экспертизы.

Уголовное производство после выяснения всех обстоятельств закрыто.

Нападение на журналиста Макарова

16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Общественного вещания и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил: "Одна из версий, что это произошло из-за его профессиональной деятельности - освещение войны РФ против Украины".