РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5357 посетителей онлайн
Новости Нападение на Юрия Макарова
1 929 13

Макаров предполагает "российский след" в нападении на него: Я уже был в "расстрельном списке"

Юрий,макаров

Журналист Юрий Макаров считает, что нападение на него, которое произошло 16 апреля, может быть связано с российскими спецслужбами.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Макарова, хотя нападение могло быть и попыткой ограбления, он больше склоняется к версии о спланированной атаке:

"Я уже был в так называемом расстрельном списке вместе с Аркадием Бабченко и Евгением Киселевым. Там было человек двадцать, и это были не шутки. Виталий Портников... В таком случае это, возможно, одно из выражений такой очередной спецоперации по снижению нашего боевого духа", - сказал журналист.

Также читайте: Одна из версий нападения на журналиста Макарова - его профессиональная деятельность, - Зеленский

Как отмечается, нападение произошло поздно вечером во дворе жилого комплекса, на закрытую территорию которого можно попасть только с электронным пропуском. Нападавший неожиданно атаковал Макарова ножом - журналист попытался защититься, но получил удар в живот. Он не успел разглядеть лицо нападавшего.

Сейчас врачи дают положительный прогноз. По словам самого журналиста, его могут выписать уже 21 апреля.

Нападение на журналиста Макарова

16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Общественного Вещания и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил: "Одна из версий, что это произошло из-за его профессиональной деятельности - освещение войны РФ против Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр МВД Клименко о нападении на журналиста Макарова: Сегодня ожидаются результаты экспертиз

Автор: 

нападение (2215) россия (95526) Макаров Юрий (14)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
то шо за камерами у елітному жк та поруч із ним не відстежили нападника, його маршрут, прикмети? а білінг спробували?
показать весь комментарий
18.04.2025 15:44
+5
Зе говорив на нього робили замах 7 разів. Тупі кацапи не знають що він безсмертний.
показать весь комментарий
18.04.2025 16:01
+4
У розстрільному списку друга кожної української влади портнова.
показать весь комментарий
18.04.2025 15:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то шо за камерами у елітному жк та поруч із ним не відстежили нападника, його маршрут, прикмети? а білінг спробували?
показать весь комментарий
18.04.2025 15:44 Ответить
проводяться експертизи... вже було сказано...
показать весь комментарий
18.04.2025 15:47 Ответить
судово-медична? сильно допоможе, як мертвому самі знаєте шо
клименко би краще далі сидів у кадрах та не заважав людям працювати
до речі, а песика по сліду нападника не пробували пустити? раніше помічним було
показать весь комментарий
18.04.2025 15:50 Ответить
Я наприклад за нашого бубочьку переймаюсь, чи переживе він 75 800 напад на нього?
показать весь комментарий
18.04.2025 15:49 Ответить
звісно ні!
падмєнілі.....
показать весь комментарий
18.04.2025 16:02 Ответить
Єрмака чи фалос падмєнілі?
показать весь комментарий
18.04.2025 16:23 Ответить
У розстрільному списку друга кожної української влади портнова.
показать весь комментарий
18.04.2025 15:50 Ответить
нагадує

Зеленський розповів, як його хотіли вбити на Банковій і загинули люди

показать весь комментарий
18.04.2025 15:52 Ответить
Зе говорив на нього робили замах 7 разів. Тупі кацапи не знають що він безсмертний.
показать весь комментарий
18.04.2025 16:01 Ответить
смерть зе!скомороха, в яйці татарова.
спочатку відірвати яйця, а потім всі інше....
показать весь комментарий
18.04.2025 16:04 Ответить
Там мівіна животворяща діє.
показать весь комментарий
18.04.2025 21:13 Ответить
Поранений в жопу ,любитель ''руззкаго дворянства,белой гвардії'' і лічнА гАспадіна булгакова'',був у розтріл ньому списку😃😃😃😃😃 Воно просто ******* створіння😃
показать весь комментарий
18.04.2025 16:13 Ответить
Ну а як -же, такий опасний чувак, а заодно піару нагнати.
показать весь комментарий
18.04.2025 17:22 Ответить
 
 