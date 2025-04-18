Макаров предполагает "российский след" в нападении на него: Я уже был в "расстрельном списке"

Журналист Юрий Макаров считает, что нападение на него, которое произошло 16 апреля, может быть связано с российскими спецслужбами.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Макарова, хотя нападение могло быть и попыткой ограбления, он больше склоняется к версии о спланированной атаке:

"Я уже был в так называемом расстрельном списке вместе с Аркадием Бабченко и Евгением Киселевым. Там было человек двадцать, и это были не шутки. Виталий Портников... В таком случае это, возможно, одно из выражений такой очередной спецоперации по снижению нашего боевого духа", - сказал журналист.

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Как отмечается, нападение произошло поздно вечером во дворе жилого комплекса, на закрытую территорию которого можно попасть только с электронным пропуском. Нападавший неожиданно атаковал Макарова ножом - журналист попытался защититься, но получил удар в живот. Он не успел разглядеть лицо нападавшего.

Сейчас врачи дают положительный прогноз. По словам самого журналиста, его могут выписать уже 21 апреля.

Нападение на журналиста Макарова

16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Общественного Вещания и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил: "Одна из версий, что это произошло из-за его профессиональной деятельности - освещение войны РФ против Украины".

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