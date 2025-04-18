Министр МВД Клименко о нападении на журналиста Макарова: Сегодня ожидаются результаты экспертиз
Правоохранители продолжают расследовать нападение на журналиста Юрия Макарова. Рабочие версии преступления пока остаются неизменными.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время выступления в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, следствие активно анализирует данные с камер видеонаблюдения, опрашивает свидетелей и представителей служб, которые могли иметь информацию о нападении. Ожидается, что уже сегодня будут получены результаты экспертиз.
Клименко также напомнил, что следствие сейчас рассматривает несколько версий мотивов преступления. Основная - бытовая, но также проверяется причастность иностранных спецслужб.
Как сообщалось ранее, источники в правоохранительных органах отмечали, что одной из версий является пророссийский след, поскольку Юрий Макаров публично занимал проукраинскую позицию в своей журналистской деятельности.
Нападение на журналиста Макарова
16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Общественного Вещания и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.
Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил: "Одна из версий, что это произошло из-за его профессиональной деятельности - освещение войны РФ против Украины".
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І - так, Макаров - журналіст, яких в Україні небагато, а шкода. І не треба намагатися применшити чи спотворити його роль - твої базікання не варті уваги, бо ти тут - ніяк не дотичний.