РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5377 посетителей онлайн
Новости Нападение на Юрия Макарова
1 266 6

Министр МВД Клименко о нападении на журналиста Макарова: Сегодня ожидаются результаты экспертиз

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

Правоохранители продолжают расследовать нападение на журналиста Юрия Макарова. Рабочие версии преступления пока остаются неизменными.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время выступления в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, следствие активно анализирует данные с камер видеонаблюдения, опрашивает свидетелей и представителей служб, которые могли иметь информацию о нападении. Ожидается, что уже сегодня будут получены результаты экспертиз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макаров уже дал первые показания, - министр МВД Клименко о нападении на журналиста

Клименко также напомнил, что следствие сейчас рассматривает несколько версий мотивов преступления. Основная - бытовая, но также проверяется причастность иностранных спецслужб.

Как сообщалось ранее, источники в правоохранительных органах отмечали, что одной из версий является пророссийский след, поскольку Юрий Макаров публично занимал проукраинскую позицию в своей журналистской деятельности.

Нападение на журналиста Макарова

16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Общественного Вещания и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил: "Одна из версий, что это произошло из-за его профессиональной деятельности - освещение войны РФ против Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Злоумышленник, совершивший покушение на журналиста Макарова, скрылся с места происшествия, - полиция

Автор: 

нападение (2215) экспертиза (301) Клименко Игорь (397) Макаров Юрий (14)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну як можна в ВР пускати таку особу, як міністр МВС І. Клименко? Який роками, свідомо, навіть під час війни, приховуе перевертнів і зрадників в поліції. Які скоюють тяжкі кримінальні злочини і кожен день шкодят державі. І після цього хтось ще сподіваеться на те, що він буде щось робити для розкриття злочину?
показать весь комментарий
18.04.2025 11:59 Ответить
Кліменко - слуга Татарова, працює проти інтересів України. Які ще можна очікувати результати?
показать весь комментарий
18.04.2025 12:10 Ответить
Ну, тобі там, з туманного альбіону, звісно, видніше, а я Макарова з Ткаченком знав особисто. Програш Ткаченка у голосуванні на керівника "Суспільного", чомусь не перевіряють, або нічого про цю версію не говорять, а там варто було б пошурувати...
І - так, Макаров - журналіст, яких в Україні небагато, а шкода. І не треба намагатися применшити чи спотворити його роль - твої базікання не варті уваги, бо ти тут - ніяк не дотичний.
показать весь комментарий
18.04.2025 16:38 Ответить
 
 