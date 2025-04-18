Министр МВД Клименко о нападении на журналиста Макарова: Сегодня ожидаются результаты экспертиз

Правоохранители продолжают расследовать нападение на журналиста Юрия Макарова. Рабочие версии преступления пока остаются неизменными.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время выступления в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, следствие активно анализирует данные с камер видеонаблюдения, опрашивает свидетелей и представителей служб, которые могли иметь информацию о нападении. Ожидается, что уже сегодня будут получены результаты экспертиз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макаров уже дал первые показания, - министр МВД Клименко о нападении на журналиста

Клименко также напомнил, что следствие сейчас рассматривает несколько версий мотивов преступления. Основная - бытовая, но также проверяется причастность иностранных спецслужб.

Как сообщалось ранее, источники в правоохранительных органах отмечали, что одной из версий является пророссийский след, поскольку Юрий Макаров публично занимал проукраинскую позицию в своей журналистской деятельности.

Нападение на журналиста Макарова

16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Общественного Вещания и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил: "Одна из версий, что это произошло из-за его профессиональной деятельности - освещение войны РФ против Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Злоумышленник, совершивший покушение на журналиста Макарова, скрылся с места происшествия, - полиция