УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10863 відвідувача онлайн
Новини Пропаганда РФ Співпраця України та Туреччини
159 1

Україна змагається за увагу в медіапросторі Туреччини на тлі вільної російської пропаганди, - посол Джелял

джелял,джелялов

Україна залишається в інформаційному полі Туреччини, зокрема завдяки дипломатичним візитам і переговорам, однак змушена постійно змагатися за увагу з такими темами, як війна в Палестині та Сирії.

Про це заявив посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, медіа Туреччини приділяють увагу Україні завдяки поїздкам президента Володимира Зеленського та іншим дипломатичним заходам. Водночас, конкурувати за інформаційну присутність із темами, де загиблих значно більше, дуже складно.

"Це така собі інформаційна арифметика", - зазначив Джелял.

Окремо він наголосив, що на відміну від ЄС, у Туреччині російська пропаганда почувається вільно і має значний вплив у медіапросторі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна активно працює над організацією візиту Ердогана, - Джелял

Автор: 

Туреччина (3652) медіа (238) Джелял Наріман (54)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хто курує пропаганду,що вона не в змозі протистояти російській,як не один з тих 5-6 потужних?
Гнати його в шию з усіх каналів і видань,нехай лише в оп тліє.
показати весь коментар
04.08.2025 12:05 Відповісти
 
 