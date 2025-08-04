Україна змагається за увагу в медіапросторі Туреччини на тлі вільної російської пропаганди, - посол Джелял

Україна залишається в інформаційному полі Туреччини, зокрема завдяки дипломатичним візитам і переговорам, однак змушена постійно змагатися за увагу з такими темами, як війна в Палестині та Сирії.

Про це заявив посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, медіа Туреччини приділяють увагу Україні завдяки поїздкам президента Володимира Зеленського та іншим дипломатичним заходам. Водночас, конкурувати за інформаційну присутність із темами, де загиблих значно більше, дуже складно.

"Це така собі інформаційна арифметика", - зазначив Джелял.

Окремо він наголосив, що на відміну від ЄС, у Туреччині російська пропаганда почувається вільно і має значний вплив у медіапросторі.

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