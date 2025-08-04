Украина борется за внимание в медиапространстве Турции на фоне свободной российской пропаганды, - посол Джелял

Украина остается в информационном поле Турции, в частности благодаря дипломатическим визитам и переговорам, однако вынуждена постоянно соревноваться за внимание с такими темами, как война в Палестине и Сирии.

Об этом заявил посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, медиа Турции уделяют внимание Украине благодаря поездкам президента Владимира Зеленского и другим дипломатическим мероприятиям. В то же время, конкурировать за информационное присутствие с темами, где погибших значительно больше, очень сложно.

"Это такая информационная арифметика", - отметил Джелял.

Отдельно он отметил, что в отличие от ЕС, в Турции российская пропаганда чувствует себя свободно и имеет значительное влияние в медиапространстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина активно работает над организацией визита Эрдогана, - Джелял