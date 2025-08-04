Украина борется за внимание в медиапространстве Турции на фоне свободной российской пропаганды, - посол Джелял
Украина остается в информационном поле Турции, в частности благодаря дипломатическим визитам и переговорам, однако вынуждена постоянно соревноваться за внимание с такими темами, как война в Палестине и Сирии.
Об этом заявил посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, медиа Турции уделяют внимание Украине благодаря поездкам президента Владимира Зеленского и другим дипломатическим мероприятиям. В то же время, конкурировать за информационное присутствие с темами, где погибших значительно больше, очень сложно.
"Это такая информационная арифметика", - отметил Джелял.
Отдельно он отметил, что в отличие от ЕС, в Турции российская пропаганда чувствует себя свободно и имеет значительное влияние в медиапространстве.
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