РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10058 посетителей онлайн
Новости Пропаганда РФ Сотрудничество Украины и Турции
424 3

Украина борется за внимание в медиапространстве Турции на фоне свободной российской пропаганды, - посол Джелял

джелял,джелялов

Украина остается в информационном поле Турции, в частности благодаря дипломатическим визитам и переговорам, однако вынуждена постоянно соревноваться за внимание с такими темами, как война в Палестине и Сирии.

Об этом заявил посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, медиа Турции уделяют внимание Украине благодаря поездкам президента Владимира Зеленского и другим дипломатическим мероприятиям. В то же время, конкурировать за информационное присутствие с темами, где погибших значительно больше, очень сложно.

"Это такая информационная арифметика", - отметил Джелял.

Отдельно он отметил, что в отличие от ЕС, в Турции российская пропаганда чувствует себя свободно и имеет значительное влияние в медиапространстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина активно работает над организацией визита Эрдогана, - Джелял

Автор: 

Турция (3521) медиа (190) Джелял Нариман (54)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хто курує пропаганду,що вона не в змозі протистояти російській,як не один з тих 5-6 потужних?
Гнати його в шию з усіх каналів і видань,нехай лише в оп тліє.
показать весь комментарий
04.08.2025 12:05 Ответить
посол Джелял

"Я твой дом труба джелял!" (с)
показать весь комментарий
04.08.2025 12:43 Ответить
Без влияния татарской диаспоры там толку будет мало.
показать весь комментарий
04.08.2025 12:58 Ответить
 
 