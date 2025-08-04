Украина активно работает над организацией визита Эрдогана, - Джелял
Украина сейчас ведет активную подготовку к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.
Ключевой темой должна быть ратификация соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.
По его словам, украинская сторона сейчас активно работает над организацией визита президента Турции Эрдогана в Украину. Личное приглашение Эрдогану передал президент Владимир Зеленский, и, как отметил дипломат, он сам подтвердил это приглашение во время недавней встречи с турецким лидером.
"Этот визит требует значительных усилий, поскольку существует немало вопросов, мешающих его реализации", - сказал Джелял.
Дипломат также подчеркнул, что ключевой темой визита может стать ратификация соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
Этот документ важен как для стратегического партнерства, так и для значительной части украинского бизнеса.
"Приглашение президента Зеленского очень простое: Турция заинтересована в подписании соглашения о свободной торговле. Это соглашение важно и для значительной части нашего бизнеса, хотя для некоторых оно может создать напряжение из-за усиления конкуренции. Однако это политическое решение. Президент Зеленский предложил ратифицировать это соглашение во время визита Эрдогана, что было бы хорошим и символическим шагом", - пояснил Джелял.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского и Путина в Стамбуле.
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