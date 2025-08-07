УКР
Автономна система пожежогасіння BlazeCut може захищати будь-яку техніку та транспорт

Систему вже використовують в Сінгапурі та Ізраїлі. 

Українська компанія "Спецзахист" почала впроваджувати в Україні автономну систему пожежогасіння BlazeCut (Словаччина), яка не потребує електроенергії або зовнішнього втручання.

У світі її вже активно використовують для захисту об’єктів критичної інфраструктури, військової та броньованої техніки, кораблів, серверного обладнання, сільськогосподарських машин та енергетичної інфраструктури.

"У Сінгапурі за один рік цією системою було повністю обладнано військовий флот країни", – розповів Денис Любченко, керівник компанії "Спецзахист", в інтерв’ю "Економічній правді".

Як пояснив Любченко, BlazeCut реагує на ситуацію автономно: у разі підвищення температури термочутлива трубка, заповнена вогнегасним газом, розгерметизується та миттєво гасить полум’я. Це дає змогу застосовувати її на мобільних або ізольованих об'єктах.

