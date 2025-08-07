Після 3 років суд закрив справу проти комбрига дніпровської бригади ТрО Водолазького за "неналежну підготовку Дніпра до оборони"

7 серпня Дніпровський апеляційний суд підтвердив рішення Дніпровського районного суду про закриття кримінального провадження проти командира 128-ї бригади ТрО Олександра Водолазького.

"Сьогодні Дніпровський апеляційний суд підтвердив рішення Дніпровського районного суду про закриття проти мене вигаданої кримінальної справи на замовлення одного олігарха і одного кримінального авторитета. Понад три роки кримінальної справи, десятки допитів і судів.Чекаю тепер, напевно, касаційний суд чи щось інше. А може їх раніше пересаджають. Дякую адвокатам, які невтомно мене захищали протягом трьох років", - написав Водолазький.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року ДБР повідомило про підозру командиру 128-ї бригади ТрО Дніпра Олександру Водолазькому. Йому ставили у провину перевищення службових обов'язків за те, що на початку березня 2022 року його бригада будувала взводні опорні пункти та пункти блокування на Набережній Дніпра на орендованих ділянках приватних підприємців.

У Водолазького провели обшуки. 16 жовтня 2023 року його викликали на допит в ДБР, після чого відбулося засідання суду про обрання запобіжного заходу.

Згодом суд відправив комбрига бригади ТрО Дніпра під нічний домашній арешт.

