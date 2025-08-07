УКР
Новини Справа Водолазького
Після 3 років суд закрив справу проти комбрига дніпровської бригади ТрО Водолазького за "неналежну підготовку Дніпра до оборони"

7 серпня Дніпровський апеляційний суд підтвердив рішення Дніпровського районного суду про закриття кримінального провадження проти командира 128-ї бригади ТрО Олександра Водолазького.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це військовий повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Сьогодні Дніпровський апеляційний суд підтвердив рішення Дніпровського районного суду про закриття проти мене вигаданої кримінальної справи на замовлення одного олігарха і одного кримінального авторитета. Понад три роки кримінальної справи, десятки допитів і судів.Чекаю тепер, напевно, касаційний суд чи щось інше. А може їх раніше пересаджають. Дякую адвокатам, які невтомно мене захищали протягом трьох років", - написав Водолазький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд відмовився зменшити заставу для ексвіцепрем’єра Чернишова

Водолазький

Нагадаємо, у жовтні 2023 року ДБР повідомило про підозру командиру 128-ї бригади ТрО Дніпра Олександру Водолазькому. Йому ставили у провину перевищення службових обов'язків за те, що на початку березня 2022 року його бригада будувала взводні опорні пункти та пункти блокування на Набережній Дніпра на орендованих ділянках приватних підприємців.

У Водолазького провели обшуки. 16 жовтня 2023 року його викликали на допит в ДБР, після чого відбулося засідання суду про обрання запобіжного заходу.

Згодом суд відправив комбрига бригади ТрО Дніпра під нічний домашній арешт.

Цензор.НЕТ розповідав детальніше про справу полковника Олександра Водолазького. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР в угоду ТОВ "Естейт Сіті" та "Квартал Груп" повідомило про підозру комбригу бригади ТРО Дніпра Водолазькому, - адвокат Кияненко

Автор: 

Дніпро (3346) суд (11802) тероборона (394) Водолазький Олександр (3)


Топ коментарі
+8
о, це ще попереду..., скількох командирів ще засудять за будування фортифікацій поруч з дачами, басейнами, гольфполями, просто ділянками різних кримінальних авторитетів та відомих й маловідомих олігархів... й суди будуть роками це розслідувати..., не ті збитки, що їх спричинила рашка звичайним людям, зовсім ні, нас очікує ще багатенько такого лайна...
показати весь коментар
07.08.2025 16:49 Відповісти
+8
А за дії нашого хрипатого Наполєончика ніхто нічого?
показати весь коментар
07.08.2025 16:57 Відповісти
+7
а чи буде справа за здачу Перекопа?
показати весь коментар
07.08.2025 16:56 Відповісти
А хто б сумнівався. В обороні країни винних немає. Тут керує бабло і кругова порука!!!!
показати весь коментар
07.08.2025 16:45 Відповісти
о, це ще попереду..., скількох командирів ще засудять за будування фортифікацій поруч з дачами, басейнами, гольфполями, просто ділянками різних кримінальних авторитетів та відомих й маловідомих олігархів... й суди будуть роками це розслідувати..., не ті збитки, що їх спричинила рашка звичайним людям, зовсім ні, нас очікує ще багатенько такого лайна...
показати весь коментар
07.08.2025 16:49 Відповісти
а чи буде справа за здачу Перекопа?
показати весь коментар
07.08.2025 16:56 Відповісти
А за дії нашого хрипатого Наполєончика ніхто нічого?
показати весь коментар
07.08.2025 16:57 Відповісти
+💯 👍🏿!

суд над командиром комбрига - верховним головнокомандуючим ЗЄлєнським, який допустив вторгнення орків в Україну, вже був ?

.
показати весь коментар
07.08.2025 17:35 Відповісти
То що, пан полковник вільний, і тепер готовий захищати цю країну?
показати весь коментар
07.08.2025 16:58 Відповісти
тепер пан полковник, хвалити Богу, може воювати і вночі

у цій "справі" суцільний треш, дебілізму та зрада !

.
показати весь коментар
07.08.2025 17:36 Відповісти
Це така **** судова влада.Три роки тріпали чоловіку нерви.Всі судові,слідчі,прокурорські ідіоти повинні в складчину зібрати кошти та компенсувати за фізичну і моральну шкоду комбригу.
показати весь коментар
07.08.2025 17:31 Відповісти
а прі чьом здєсь верховний головнокомандувач ЗЄлєнський - командир комбрига, між іншим

.
показати весь коментар
07.08.2025 17:39 Відповісти
Чекаємо такого ж результату і по Червінському.
показати весь коментар
07.08.2025 17:34 Відповісти
нє дождьотєсь !

Полковник Червінський особистий ворог д'Єрмака-ЗЄлєнського по вагнергейту.

.
показати весь коментар
07.08.2025 17:47 Відповісти
 
 