Зранку ворог вдарив по АЗС у Сумській громаді, є постраждалий. ФОТОрепортаж

Зранку 15 серпня ворожого удару зазнала автозаправна станція на околиці Сумської громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар

БпЛА ворога влучив у цивільний автомобіль на території АЗС, що спричинило пожежу.

Пошкоджено будівлю заправки та легковий автомобіль. Водій дістав опіки, медики надають йому необхідну допомогу.

За даними поліції, внаслідок атаки пошкоджено два транспортні засоби та багатоповерховий будинок поблизу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ ударили дроном по будівлі Сумської ОВА











