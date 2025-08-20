Визнавати підприємства критично важливими, за законом, має КМВА, мерія Києва вчасно подала всі документи, - КМДА

Надання підприємствам статусу критично важливих – прямі повноваження військової адміністрації, що чітко визначено законом. Столична мерія вчасно подала всю інформацію, яка була від неї потрібна, тому заяви начальника КМВА Тимура Ткаченка – маніпулятивні та неправдиві.

"Інформація, поширена начальником КМВА про нібито невиконання або невчасне виконання міською державною адміністрацією доручень, повʼязаних з порядком надання столичним підприємствам статуту критичних, маніпулятивна та така, що не відповідає дійсності. Питання визнання підприємств критично важливими та затвердження критеріїв, змін і доповнень до них чітко визначені законом як прямі повноваження Київської міської військової адміністрації", - йдеться у повідомленні КМДА.

В мерії Києва наголошують, що структурні підрозділи КМДА вчасно підготували звернення з необхідним пакетом документів та подали на погодження Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України ще 13 серпня. Відповідний скан документа КМДА оприлюднила разом із заявою.

"Про це достеменно відомо начальнику військової адміністрації. Проте, на жаль, до цього часу КМДА досі не отримала відповідного погодження від міністерства. Крім того, низка життєво важливих питань, зокрема і щодо визнання критичності підприємств, продовжує протягом тривалого часу перебувати без розгляду начальника КМВА з незрозумілих причин", - наголошують в КМДА.

Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний також зазначив, що керівнику КМВА Тимуру Ткаченку відомо про своєчасну подачу документів на погодження. За його словами, засідала робоча група, куди входять в тому числі також заступники начальника КМВА.

При цьому керівник апарату КМДА наголосив, що у "підвішаному" стані через зміни перебуває невелика кількість підприємств. Водночас є набагато більше підприємств, для яких критерії не змінювались, але їхні документи начальник КМВА не підписує без пояснень причин.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що КМДА вчасно не подали зміни до розпорядження про порядок надання підприємствам статусу критичних.