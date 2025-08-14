УКР
Безпідставні обшуки по справах 5-10-річної давнини блокують роботу міста, - КМДА

За щоденними обшуками в різних департаментах КМДА стоїть бажання заблокувати життєдіяльність міста від медицини до вивезення сміття, щоб знизити підтримку міської влади серед киян.

Про це заявив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний в ефірі телеканалу "Київ", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас кожен день обшуки, і сьогодні у нас проходять обшуки по ряду підприємств, установ по справах 5-10 річної давності. За всім цим стоїть блокування ряду галузей діяльності міста. Починаючи від медицини і закінчуючи вивезенням сміття. Співробітники заарештовані, у них заборона спілкування, арештоване майно. При цих умовах ми тримаємося, бо ми точно за собою не бачимо ніякої провини", - заявив Загуменний.

Він зазначив, що підозри, які висуває Київська міська прокуратура посадовцям КМДА, не мають нічого спільного з правовою позиціє, бо не містять ніяких доказів.

Також читайте: Кличко заявляє про посилення політичного тиску на Київ: Щоб знищити репутацію, звинувачують навіть у подіях 2008 року

Раніше мер Києва назвав "абсурдними" понад 20 підозр представникам столичної влади, про які казав новий Генпрокурор. Віталій Кличко вважає таку "дивовижну продуктивність" подальшим знищенням місцевого самоврядування в Україні.

Нехай Кличко сомплі не лиє, бо він такий же мародер , як і Зєля. Як вони за свої корита боятся!
15.08.2025 00:00 Відповісти
природній відбір серед пацюків,молоді та голодні трясуть старих та віджертих.Одне не розумію,чому як красти так мовчки,а коли трясуть так кричите "рятуйте"
15.08.2025 00:17 Відповісти
КМДА не для себе проводить закупівлі. А й для шкіл, дисадків, лікарень, органів соцзабезпечень. Ті ж самі ліки, їдло, засоби реабілітаці, засоби гігієни. Тролейбуси, трамваї..то ОПа та ВР тільки для себе бюджет країни дерибанять, а Київ - то з податків платників.
15.08.2025 00:48 Відповісти
Дійсно неподобство, депутатам та чиновникам термін позовної давності порвинен бути продовжений, а краще взвгалі скасований, ато накрадуть, протягнуть у часі і вуаля, все чікі-пікі
15.08.2025 00:25 Відповісти
 
 