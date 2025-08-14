Безпідставні обшуки по справах 5-10-річної давнини блокують роботу міста, - КМДА

За щоденними обшуками в різних департаментах КМДА стоїть бажання заблокувати життєдіяльність міста від медицини до вивезення сміття, щоб знизити підтримку міської влади серед киян.

Про це заявив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний в ефірі телеканалу "Київ", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас кожен день обшуки, і сьогодні у нас проходять обшуки по ряду підприємств, установ по справах 5-10 річної давності. За всім цим стоїть блокування ряду галузей діяльності міста. Починаючи від медицини і закінчуючи вивезенням сміття. Співробітники заарештовані, у них заборона спілкування, арештоване майно. При цих умовах ми тримаємося, бо ми точно за собою не бачимо ніякої провини", - заявив Загуменний.

Він зазначив, що підозри, які висуває Київська міська прокуратура посадовцям КМДА, не мають нічого спільного з правовою позиціє, бо не містять ніяких доказів.

Також читайте: Кличко заявляє про посилення політичного тиску на Київ: Щоб знищити репутацію, звинувачують навіть у подіях 2008 року

Раніше мер Києва назвав "абсурдними" понад 20 підозр представникам столичної влади, про які казав новий Генпрокурор. Віталій Кличко вважає таку "дивовижну продуктивність" подальшим знищенням місцевого самоврядування в Україні.