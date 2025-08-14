Безпідставні обшуки по справах 5-10-річної давнини блокують роботу міста, - КМДА
За щоденними обшуками в різних департаментах КМДА стоїть бажання заблокувати життєдіяльність міста від медицини до вивезення сміття, щоб знизити підтримку міської влади серед киян.
Про це заявив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний в ефірі телеканалу "Київ", інформує Цензор.НЕТ.
"У нас кожен день обшуки, і сьогодні у нас проходять обшуки по ряду підприємств, установ по справах 5-10 річної давності. За всім цим стоїть блокування ряду галузей діяльності міста. Починаючи від медицини і закінчуючи вивезенням сміття. Співробітники заарештовані, у них заборона спілкування, арештоване майно. При цих умовах ми тримаємося, бо ми точно за собою не бачимо ніякої провини", - заявив Загуменний.
Він зазначив, що підозри, які висуває Київська міська прокуратура посадовцям КМДА, не мають нічого спільного з правовою позиціє, бо не містять ніяких доказів.
Раніше мер Києва назвав "абсурдними" понад 20 підозр представникам столичної влади, про які казав новий Генпрокурор. Віталій Кличко вважає таку "дивовижну продуктивність" подальшим знищенням місцевого самоврядування в Україні.
