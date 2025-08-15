Безосновательные обыски по делам 5-10-летней давности блокируют работу города, - КГГА
За ежедневными обысками в различных департаментах КГГА стоит желание заблокировать жизнедеятельность города от медицины до вывоза мусора, чтобы снизить поддержку городской власти среди киевлян.
Об этом заявил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный в эфире телеканала "Киев", информирует Цензор.НЕТ.
"У нас каждый день обыски, и сегодня у нас проходят обыски по ряду предприятий, учреждений по делам 5-10-летней давности. За всем этим стоит блокирование ряда отраслей деятельности города. Начиная от медицины и заканчивая вывозом мусора. Сотрудники арестованы, у них запрет общения, арестовано имущество. При этих условиях мы держимся, потому что мы точно за собой не видим никакой вины", - заявил Загуменный.
Он отметил, что подозрения, которые выдвигает Киевская городская прокуратура чиновникам КГГА, не имеют ничего общего с правовой позицией, так как не содержат никаких доказательств.
Ранее мэр Киева назвал "абсурдными" более 20 подозрений представителям столичной власти, о которых говорил новый Генпрокурор. Виталий Кличко считает такую "удивительную продуктивность" дальнейшим уничтожением местного самоуправления в Украине.
Украдене 5 і більше років тому належить тому хто украв.