Безосновательные обыски по делам 5-10-летней давности блокируют работу города, - КГГА

За ежедневными обысками в различных департаментах КГГА стоит желание заблокировать жизнедеятельность города от медицины до вывоза мусора, чтобы снизить поддержку городской власти среди киевлян.

Об этом заявил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный в эфире телеканала "Киев", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас каждый день обыски, и сегодня у нас проходят обыски по ряду предприятий, учреждений по делам 5-10-летней давности. За всем этим стоит блокирование ряда отраслей деятельности города. Начиная от медицины и заканчивая вывозом мусора. Сотрудники арестованы, у них запрет общения, арестовано имущество. При этих условиях мы держимся, потому что мы точно за собой не видим никакой вины", - заявил Загуменный.

Он отметил, что подозрения, которые выдвигает Киевская городская прокуратура чиновникам КГГА, не имеют ничего общего с правовой позицией, так как не содержат никаких доказательств.

Также читайте: Кличко заявляет об усилении политического давления на Киев: Чтобы уничтожить репутацию, обвиняют даже в событиях 2008 года

Ранее мэр Киева назвал "абсурдными" более 20 подозрений представителям столичной власти, о которых говорил новый Генпрокурор. Виталий Кличко считает такую "удивительную продуктивность" дальнейшим уничтожением местного самоуправления в Украине.

Нехай Кличко сомплі не лиє, бо він такий же мародер , як і Зєля. Як вони за свої корита боятся!
15.08.2025 00:00 Ответить
природній відбір серед пацюків,молоді та голодні трясуть старих та віджертих.Одне не розумію,чому як красти так мовчки,а коли трясуть так кричите "рятуйте"
15.08.2025 00:17 Ответить
КМДА не для себе проводить закупівлі. А й для шкіл, дисадків, лікарень, органів соцзабезпечень. Ті ж самі ліки, їдло, засоби реабілітаці, засоби гігієни. Тролейбуси, трамваї..то ОПа та ВР тільки для себе бюджет країни дерибанять, а Київ - то з податків платників.
15.08.2025 00:48 Ответить
Дійсно неподобство, депутатам та чиновникам термін позовної давності порвинен бути продовжений, а краще взвгалі скасований, ато накрадуть, протягнуть у часі і вуаля, все чікі-пікі
15.08.2025 00:25 Ответить
Татарівщина з портновщиною, гадить в Україні та Києві, як перед своїм фінішем!
15.08.2025 01:06 Ответить
То прийміть уже закон через ВР.
Украдене 5 і більше років тому належить тому хто украв.
15.08.2025 01:09 Ответить
 
 