УКР
Новини
Голова Дніпропетровської облради: є загроза зупинки "Арселору" через високі ціни на електроенергію

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляє, що існує реальна загроза зупинки металургійного підприємства "АрселорМіттал" в Кривому Розі. Головна причина — різке зростання ціни на електроенергію.

"З урахуванням того, що ГЗК ( гірничо-збагачувальний комплекс, - ред.) працюють менш ніж наполовину, зупинка підприємства може стати найсильнішим ударом по Кривому Рогу. Якщо це станеться – може зрости безробіття та соціальне навантаження", - прогнозує Микола Лукашук.

Нагадаємо, що раніше "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявив про критичну ситуацію, що склалася на підприємстві через високі ціни на електроенергію. За п’ять місяців 2025 року збиток склав 3,8 млрд грн. З 1 серпня відбулося чергове підвищення цін на електроенергію. За розрахунками підприємства, це призведе до збільшення річних витрат ще на 3 млрд грн, і поставить під загрозу всі бізнес-процеси в компанії.

Арселор (187) Дніпропетровська область (4162)
дебілка свириденка!
терміново допомога уряду!
насипай бабла і укрзалізниці! і акселору!
відкат забереш на кіпрському офшорі!
22.08.2025 13:54 Відповісти
Піднімай податки для роботяг!
22.08.2025 13:56 Відповісти
Дайте безкоштовну електроенергію для приватних компаній! А ПДФО можна ще підняти на кілька відсотків.
22.08.2025 14:06 Відповісти
Збанкрутує і хтось купить за безцінь.
22.08.2025 14:06 Відповісти
Та Зельоні вже стараються, і стараються. А українці все ще десь працюють, і ще щось виробляють, і умудряються ще щось і вирощувати! Неподобство!
22.08.2025 14:27 Відповісти
Ну закроется и закроется. Лучше бы так об украинцах беспокоились.
22.08.2025 14:46 Відповісти
 
 