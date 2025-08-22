Голова Дніпропетровської облради: є загроза зупинки "Арселору" через високі ціни на електроенергію

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляє, що існує реальна загроза зупинки металургійного підприємства "АрселорМіттал" в Кривому Розі. Головна причина — різке зростання ціни на електроенергію.

"З урахуванням того, що ГЗК ( гірничо-збагачувальний комплекс, - ред.) працюють менш ніж наполовину, зупинка підприємства може стати найсильнішим ударом по Кривому Рогу. Якщо це станеться – може зрости безробіття та соціальне навантаження", - прогнозує Микола Лукашук.

Нагадаємо, що раніше "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявив про критичну ситуацію, що склалася на підприємстві через високі ціни на електроенергію. За п’ять місяців 2025 року збиток склав 3,8 млрд грн. З 1 серпня відбулося чергове підвищення цін на електроенергію. За розрахунками підприємства, це призведе до збільшення річних витрат ще на 3 млрд грн, і поставить під загрозу всі бізнес-процеси в компанії.