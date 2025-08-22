РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10479 посетителей онлайн
Новости
762 8

Глава Днепропетровского облсовета: есть угроза остановки "Арселора" из-за высоких цен на электроэнергию

арселор

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщает, что существует реальная угроза остановки металлургического предприятия "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Главная причина - резкий рост цены на электроэнергию.

"С учетом того, что ГОКи (горно-обогатительный комплекс. - Ред.) работают менее чем наполовину, остановка предприятия может стать сильнейшим ударом по Кривому Рогу. Если это произойдет - может вырасти безработица и социальная нагрузка", - прогнозирует Николай Лукашук.

Напомним, что ранее "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил о критической ситуации, сложившейся на предприятии из-за высоких цен на электроэнергию. За пять месяцев 2025 года убыток составил 3,8 млрд грн. С 1 августа произошло очередное повышение цен на электроэнергию. По расчетам предприятия, это приведет к увеличению годовых расходов еще на 3 млрд грн, и поставит под угрозу все бизнес-процессы в компании.

Автор: 

Арселор (60) Днепропетровская область (4375)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дебілка свириденка!
терміново допомога уряду!
насипай бабла і укрзалізниці! і акселору!
відкат забереш на кіпрському офшорі!
показать весь комментарий
22.08.2025 13:54 Ответить
Піднімай податки для роботяг!
показать весь комментарий
22.08.2025 13:56 Ответить
Дайте безкоштовну електроенергію для приватних компаній! А ПДФО можна ще підняти на кілька відсотків.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:06 Ответить
Збанкрутує і хтось купить за безцінь.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:06 Ответить
Та Зельоні вже стараються, і стараються. А українці все ще десь працюють, і ще щось виробляють, і умудряються ще щось і вирощувати! Неподобство!
показать весь комментарий
22.08.2025 14:27 Ответить
Ну закроется и закроется. Лучше бы так об украинцах беспокоились.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:46 Ответить
 
 