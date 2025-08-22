Глава Днепропетровского облсовета: есть угроза остановки "Арселора" из-за высоких цен на электроэнергию

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщает, что существует реальная угроза остановки металлургического предприятия "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Главная причина - резкий рост цены на электроэнергию.

"С учетом того, что ГОКи (горно-обогатительный комплекс. - Ред.) работают менее чем наполовину, остановка предприятия может стать сильнейшим ударом по Кривому Рогу. Если это произойдет - может вырасти безработица и социальная нагрузка", - прогнозирует Николай Лукашук.

Напомним, что ранее "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил о критической ситуации, сложившейся на предприятии из-за высоких цен на электроэнергию. За пять месяцев 2025 года убыток составил 3,8 млрд грн. С 1 августа произошло очередное повышение цен на электроэнергию. По расчетам предприятия, это приведет к увеличению годовых расходов еще на 3 млрд грн, и поставит под угрозу все бизнес-процессы в компании.