Німеччина відновить надання гуманітарних віз росіянам та білорусам

відновить видачу гуманітарних віз росіянам

Німеччина відновить надання гуманітарних віз російським та білоруським громадянам

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МЗС ФРН у відповідь на запит Deutsche Welle.

"Процедури приймання осіб, які наражаються на особливу небезпеку через свою діяльність на захист свободи слова, демократії та прав людини або прийом яких становить політичний інтерес з інших причин, будуть відновлені", – заявили в зовнішньополітичному відомстві.

Коли саме поновиться прийом документів від росіян та білорусів, не уточнюється.

Читайте також: Росіян хочуть обкласти податком на поїздки за кордон

Про зняття мораторію раніше також говорив голова відділу з питань Росії та Білорусі у МЗС Німеччини Михайло Новак. Пізніше цю інформацію підтвердили депутат Європарламенту Сергій Лагодинський та російський політик-вигнанець Андрій Пивоваров.

Що передувало

Раніше Німеччина надавала гуманітарні візи особам, які наражаються на особливий ризик через діяльність проти війни, "просування демократії та прав людини або критику режиму в Росії, Ірані чи Білорусі". З травня 2022 року такі візи отримали близько двох із половиною тисяч росіян, а з березня 2021 року – понад 400 громадян Білорусі.

Надання віз було припинене в липні 2025 року після того, як нова владна коаліція оголосила про плани скоротити програми приймання іноземців.

Читайте: Голова МВС Латвії Козловскіс закликав країни ЄС припинити видачу туристичних віз росіянам

+3
"Дебилы, б..ть!"
24.08.2025 13:53 Відповісти
+2
Скучно бюргерам. "Двіжухі" не вистачає...
24.08.2025 13:58 Відповісти
+1
очікуйте "дивних подій"
24.08.2025 13:51 Відповісти
очікуйте "дивних подій"
24.08.2025 13:51 Відповісти
"Гумдопомога" вбивцям?
24.08.2025 13:53 Відповісти
"Дебилы, б..ть!"
24.08.2025 13:53 Відповісти
Debily kurwa!
24.08.2025 13:56 Відповісти
Навальна, Карамурза, Латиніна і т.н. потребують підкріплення?
24.08.2025 13:57 Відповісти
Всі так званні расцейськи "іноагенти"-це проект фсб ..
24.08.2025 13:58 Відповісти
Скучно бюргерам. "Двіжухі" не вистачає...
24.08.2025 13:58 Відповісти
ну ну...
24.08.2025 13:59 Відповісти
Сара вагенкнехт вимагає?
24.08.2025 14:02 Відповісти
Крім Невзорова є хоч один хороший рускій? Щоб не холодний.
24.08.2025 14:15 Відповісти
 
 