Німеччина відновить надання гуманітарних віз росіянам та білорусам

Німеччина відновить надання гуманітарних віз російським та білоруським громадянам

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МЗС ФРН у відповідь на запит Deutsche Welle.

"Процедури приймання осіб, які наражаються на особливу небезпеку через свою діяльність на захист свободи слова, демократії та прав людини або прийом яких становить політичний інтерес з інших причин, будуть відновлені", – заявили в зовнішньополітичному відомстві.

Коли саме поновиться прийом документів від росіян та білорусів, не уточнюється.

Про зняття мораторію раніше також говорив голова відділу з питань Росії та Білорусі у МЗС Німеччини Михайло Новак. Пізніше цю інформацію підтвердили депутат Європарламенту Сергій Лагодинський та російський політик-вигнанець Андрій Пивоваров.

Що передувало

Раніше Німеччина надавала гуманітарні візи особам, які наражаються на особливий ризик через діяльність проти війни, "просування демократії та прав людини або критику режиму в Росії, Ірані чи Білорусі". З травня 2022 року такі візи отримали близько двох із половиною тисяч росіян, а з березня 2021 року – понад 400 громадян Білорусі.

Надання віз було припинене в липні 2025 року після того, як нова владна коаліція оголосила про плани скоротити програми приймання іноземців.

