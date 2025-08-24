Германия возобновит выдачу гуманитарных виз россиянам и белорусам

Германия возобновит предоставление гуманитарных виз российским и белорусским гражданам

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МИД ФРГ в ответ на запрос Deutsche Welle.

"Процедуры приема лиц, которые подвергаются особой опасности из-за своей деятельности в защиту свободы слова, демократии и прав человека или прием которых представляет политический интерес по другим причинам, будут восстановлены", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Когда именно возобновится прием документов от россиян и белорусов, не уточняется.

О снятии моратория ранее также говорил глава отдела по вопросам России и Беларуси в МИД Германии Михаил Новак. Позже эту информацию подтвердили депутат Европарламента Сергей Лагодинский и российский политик-изгнанник Андрей Пивоваров.

Что предшествовало

Ранее Германия предоставляла гуманитарные визы лицам, которые подвергаются особому риску из-за деятельности против войны, "продвижения демократии и прав человека или критику режима в России, Иране или Беларуси". С мая 2022 года такие визы получили около двух с половиной тысяч россиян, а с марта 2021 года - более 400 граждан Беларуси.

Предоставление виз было прекращено в июле 2025 года после того, как новая правящая коалиция объявила о планах сократить программы приема иностранцев.

