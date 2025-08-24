РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8960 посетителей онлайн
Новости Визы россиянам и белорусам
1 891 29

Германия возобновит выдачу гуманитарных виз россиянам и белорусам

возобновит выдачу гуманитарных виз россиянам

Германия возобновит предоставление гуманитарных виз российским и белорусским гражданам

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МИД ФРГ в ответ на запрос Deutsche Welle.

"Процедуры приема лиц, которые подвергаются особой опасности из-за своей деятельности в защиту свободы слова, демократии и прав человека или прием которых представляет политический интерес по другим причинам, будут восстановлены", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Когда именно возобновится прием документов от россиян и белорусов, не уточняется.

Читайте также: Россиян хотят обложить налогом на поездки за границу

О снятии моратория ранее также говорил глава отдела по вопросам России и Беларуси в МИД Германии Михаил Новак. Позже эту информацию подтвердили депутат Европарламента Сергей Лагодинский и российский политик-изгнанник Андрей Пивоваров.

Что предшествовало

Ранее Германия предоставляла гуманитарные визы лицам, которые подвергаются особому риску из-за деятельности против войны, "продвижения демократии и прав человека или критику режима в России, Иране или Беларуси". С мая 2022 года такие визы получили около двух с половиной тысяч россиян, а с марта 2021 года - более 400 граждан Беларуси.

Предоставление виз было прекращено в июле 2025 года после того, как новая правящая коалиция объявила о планах сократить программы приема иностранцев.

Читайте: Глава МВД Латвии Козловскис призвал страны ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам

Автор: 

виза (1240) Германия (7227)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
"Дебилы, б..ть!"
показать весь комментарий
24.08.2025 13:53 Ответить
+9
очікуйте "дивних подій"
показать весь комментарий
24.08.2025 13:51 Ответить
+8
"Гумдопомога" вбивцям?
показать весь комментарий
24.08.2025 13:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
очікуйте "дивних подій"
показать весь комментарий
24.08.2025 13:51 Ответить
-- вовА, здєсь рускіх Абіжают, пА рузьгє гаваріть нє дают!,,,, або щось на кшталт цього, але в будь-якому випадку, Так в'їбе граблями по лобі, що мало не буде, на жаль, нічого не вчить дурників.
показать весь комментарий
24.08.2025 14:32 Ответить
"Гумдопомога" вбивцям?
показать весь комментарий
24.08.2025 13:53 Ответить
"Дебилы, б..ть!"
показать весь комментарий
24.08.2025 13:53 Ответить
Debily kurwa!
показать весь комментарий
24.08.2025 13:56 Ответить
Навальна, Карамурза, Латиніна і т.н. потребують підкріплення?
показать весь комментарий
24.08.2025 13:57 Ответить
Всі так званні расцейськи "іноагенти"-це проект фсб ..
показать весь комментарий
24.08.2025 13:58 Ответить
Nu teper poniatno pachemu Markovu dali inoagenta . 🤣
показать весь комментарий
24.08.2025 14:29 Ответить
Скучно бюргерам. "Двіжухі" не вистачає...
показать весь комментарий
24.08.2025 13:58 Ответить
ну ну...
показать весь комментарий
24.08.2025 13:59 Ответить
Сара вагенкнехт вимагає?
показать весь комментарий
24.08.2025 14:02 Ответить
Крім Невзорова є хоч один хороший рускій? Щоб не холодний.
показать весь комментарий
24.08.2025 14:15 Ответить
А чем так хорош Невзоров? Кроме конечно как хвалителя зеленского и его грядки?!
показать весь комментарий
24.08.2025 14:20 Ответить
Ніколи не чув щоб Невзоров когось хвалив чи критикував в Україні. Здається ти банально пи'здиш.

І говорить він завжди виключно про т.зв. росію, причому смалить вашому брату пердаки так що на Місяці видно...
показать весь комментарий
24.08.2025 15:26 Ответить
Немає хороших узькіх.
Каспаров розпинався,яка хороша Україна і який нехороший путін.
Але коли його спитали за статус узького язика в Україні,аж підчкочив.
Нєт,язик ето святоє!
показать весь комментарий
24.08.2025 14:28 Ответить
Угум. На днях ходорковський лайна імперського поїв...
показать весь комментарий
24.08.2025 15:28 Ответить
Що за дебілізм? Невзоров таке ж лайно як і *******. Єдина притломна людина - адвокат сьомого Президента Новіков!!!
показать весь комментарий
24.08.2025 15:11 Ответить
Очень правильно и доходчиво за невзорова! Респект вам, Ольга!
показать весь комментарий
24.08.2025 15:25 Ответить
Знову за рибу грошi...
показать весь комментарий
24.08.2025 14:20 Ответить
І зграї кацапських шпигунів легально, ключами полетіли...
показать весь комментарий
24.08.2025 14:23 Ответить
Правильно.
Гроші не пахнуть.Настав час формувати п'яту колону.
Хоча вона і так вже сформована.
показать весь комментарий
24.08.2025 14:24 Ответить
Нічому не навчаються.
показать весь комментарий
24.08.2025 14:40 Ответить
Їм потрібні білі люди. Більшість білих емігрантів, у тому числі з Європи, обирають Америку.
показать весь комментарий
24.08.2025 14:49 Ответить
Велика помилка, даєте можливість понаїхати фесебешникам в першу чергу!!!
показать весь комментарий
24.08.2025 15:00 Ответить
То і тримайте русню на своїй території, щоб не засирали інший простір!
показать весь комментарий
24.08.2025 15:08 Ответить
Мало їм наявних агентів фсб-гру
показать весь комментарий
24.08.2025 15:09 Ответить
Під маркою "переслідуваних режимом" реальних дисидентів набереться максимум 5%, а решта - половина просто емігрантів, інша - на комфортному спецвідрядженні щоб мутити воду. Сумнівно, щоб німці вміли відрізняти хто є хто.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:30 Ответить
ДОПОМОГА В ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ РАШИСТОМ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
показать весь комментарий
24.08.2025 15:45 Ответить
 
 