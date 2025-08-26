УКР
Росії варто визначати конкретні дати для рішень, щоб змусити до миру, - глава МЗС Люксембургу Беттель

Як Росії варто примусити до миру Що кажуть у Люксембурзі

Необхідно визначати конкретні дати для ухвалення рішень щодо миру, оскільки Росії не показує серйозних намірів завершувати війну.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі, міністр співробітництва у сфері розвитку та гуманітарних справ Люксембургу Ксав’є Беттель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не бачу серйозного наміру з боку Росії завершити війну. Що ми маємо робити? Ми повинні ставити конкретні дати для рішень, і якщо їх не буде, діяти послідовно і застосувати санкції разом з американцями та іншими країнами. Ми маємо змусити Росію зрозуміти, що немає альтернативи миру. Бо поки вони вважають, що, демонструючи "добру волю", можуть виграти два-три тижні, війна не закінчиться", - пояснив він.

Беттель наголосив, що поки обговорюється питання, коли і де мають відбутися мирні переговори, щодня гинуть люди.

"Тому питання не "коли" і не "де" - це потрібно робити зараз", - додав міністр.

так уже були 2 ультиматуми, чи 3...і навіть в КИєві збирались. Клоуни вони і є кноуни. У Рузкіх є піхота, а у інших крім україни нема, тому до лампочти то все
26.08.2025 16:05 Відповісти
Ще один, живе у своїй вигаданій реальності. Що він, що той вундервафль, не догоняють, что такими заявами вони особисто розписуються у своїй війсково-політичній слабкості та неспроможності забезпечити безпеку самого Євросоюзу.
26.08.2025 16:05 Відповісти
Коли європейські лідери потавили уйлу чіткий ультиматум в травні, кацапам на допомогу прийшло руде чмо і все зупинило!
26.08.2025 16:18 Відповісти
Значить, такий він був чіткий, той ультиматум.
26.08.2025 16:36 Відповісти
 
 