Росії варто визначати конкретні дати для рішень, щоб змусити до миру, - глава МЗС Люксембургу Беттель

Необхідно визначати конкретні дати для ухвалення рішень щодо миру, оскільки Росії не показує серйозних намірів завершувати війну.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі, міністр співробітництва у сфері розвитку та гуманітарних справ Люксембургу Ксав’є Беттель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не бачу серйозного наміру з боку Росії завершити війну. Що ми маємо робити? Ми повинні ставити конкретні дати для рішень, і якщо їх не буде, діяти послідовно і застосувати санкції разом з американцями та іншими країнами. Ми маємо змусити Росію зрозуміти, що немає альтернативи миру. Бо поки вони вважають, що, демонструючи "добру волю", можуть виграти два-три тижні, війна не закінчиться", - пояснив він.

Беттель наголосив, що поки обговорюється питання, коли і де мають відбутися мирні переговори, щодня гинуть люди.

"Тому питання не "коли" і не "де" - це потрібно робити зараз", - додав міністр.

