У школах окупованої Луганщини понад третина класів матимуть мілітарний ухил, - ОВА

Учні початкової школи в Жешуві

У новому навчальному році на окупованій території Луганської області понад третина класів працюватиме з так званим "козацьким ухилом". Там дітей з дитинства готуватимуть до війни та схилятимуть до служби в армії РФ.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у 2025/2026 навчальному році в псевдореспубліці "ЛНР" функціонуватимуть 265 профільних класів, з них 95 - мілітарні. Для порівняння: інженерних класів створено лише 20, медичних - 11, а за профілем МНС - 3.

Харченко наголосив, що російська влада на окупованій Луганщині не дбає про майбутнє дітей та намагається використати їх для реалізації "кривавих політичних амбіцій".

школа (2252) Луганська область (4930)
Не "козяцьким ухилом", а кізяцьким ,які на кацапії козаки були, це вірні прислужники царя.
01.09.2025 10:46 Відповісти
Всі наші школи повинні бути з таким ухилом, якщо держава планує вижити
01.09.2025 10:51 Відповісти
бо зеленський не той єврей. Тому що у Ізраілі служать всі, хто не служив той "калічний" громадянин. А в нас президент сам не служив і поблажливо ставиться до ухилянтів і ждунів
01.09.2025 11:00 Відповісти
Той, але не тут.
01.09.2025 12:02 Відповісти
 
 