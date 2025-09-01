У школах окупованої Луганщини понад третина класів матимуть мілітарний ухил, - ОВА

У новому навчальному році на окупованій території Луганської області понад третина класів працюватиме з так званим "козацьким ухилом". Там дітей з дитинства готуватимуть до війни та схилятимуть до служби в армії РФ.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у 2025/2026 навчальному році в псевдореспубліці "ЛНР" функціонуватимуть 265 профільних класів, з них 95 - мілітарні. Для порівняння: інженерних класів створено лише 20, медичних - 11, а за профілем МНС - 3.

Харченко наголосив, що російська влада на окупованій Луганщині не дбає про майбутнє дітей та намагається використати їх для реалізації "кривавих політичних амбіцій".

