У школах окупованої Луганщини понад третина класів матимуть мілітарний ухил, - ОВА
У новому навчальному році на окупованій території Луганської області понад третина класів працюватиме з так званим "козацьким ухилом". Там дітей з дитинства готуватимуть до війни та схилятимуть до служби в армії РФ.
Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у 2025/2026 навчальному році в псевдореспубліці "ЛНР" функціонуватимуть 265 профільних класів, з них 95 - мілітарні. Для порівняння: інженерних класів створено лише 20, медичних - 11, а за профілем МНС - 3.
Харченко наголосив, що російська влада на окупованій Луганщині не дбає про майбутнє дітей та намагається використати їх для реалізації "кривавих політичних амбіцій".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Володимир Омельянов
показати весь коментар01.09.2025 10:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергій #608621
показати весь коментар01.09.2025 10:51 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Frol Fedoroff
показати весь коментар01.09.2025 11:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар01.09.2025 12:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль