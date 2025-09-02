Євроінтеграція України не стане розмінною монетою в перемовинах з Росією, - єврокомісарка Кос

У питанні членства України в Євросоюзі зворотнього шляху немає, це питання не стане моментом обговорення на перемовинах про завершення війни в Україні.

Про це єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила журналістам перед початком неформальної зустрічі міністрів з європейських справ ЄС у Копенгагені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання журналіста, чи стурбована єврокомісар можливістю перетворення вступу України в ЄС у розмінну монету в переговорах з ЄС, Кос відповіла: "Ні, не стурбована, бо шляху назад немає, і я погоджуюся з нашим президентом (головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. - Ред.), що членство в ЄС - це політичний аспект гарантій безпеки. І я бачу це так само. Щодо процесу вступу України насправді немає шляху назад".

Кос підкреслила, що "ми не зможемо забезпечити безпеку в Європі, якщо не стабілізуємо континент, і розширення може відіграти в цьому велику роль".

За її словами, сьогодні міністри обговорюватимуть питання щодо вступу Молдови та України.

"Це дві країни, які виконали все, що потрібно. Вони зробили домашню роботу. Це дві країни, щодо яких ми змогли завершити процес скринінгу по всіх шести кластерах цього року, і це дві країни, для яких ми могли нарешті розпочати переговори щодо кластера "Основи", - наголосила єврокомісар.

Вона підкреслила, що "геополітичних попусків чи спрощень не буде, адже верховенство права, демократія та права людини є основою процесу вступу, і тому ми докладемо багато зусиль, щоб усі вісім країн (які претендують на членство в ЄС. - Ред.) виконали критерії, необхідні для того, щоб стати членом ЄС".

Стосовно того, чи задоволені в ЄС антикорупційною реформою України та останніми кроками щодо вирішення проблем, Кос зазначила: "Україна дійсно провела багато реформ в умовах війни. Щодо боротьби з корупцією та того, що сталося в липні, - більша частина була виправлена. Але все ще є деякі кроки, які потрібно зробити, і ми на зв’язку із владою, яка обіцяє, що справді зробить те, що обіцяно, і вони добре усвідомлюють, наскільки важливо провести реформу верховенства права".

Коментуючи можливість розділення переговорних процесів про вступ для України та Молдови, Кос наголосила на важливості розуміння позиції України: "Ми повинні відкрити кластер разом з Молдовою. І думка Європейської комісії полягає в тому, що ми повинні робити це разом. Пізніше справа дійде до природного розділення, тому що ми будемо рухатися кластер за кластером, реформа за реформою, і тоді розвиток подій буде різним для обох країн, але для початку важливо, щоб ми робили це разом з обома країнами".

За її словами, Єврокомісія працює у цьому контексті з угорською стороною, яка блокує відкриття кластерів у переговорах з Україною.

"Ми повинні враховувати занепокоєння держави-члена. З іншого боку, ми повинні розуміти, що це історичний момент, коли ми дійсно повинні рухатися вперед у процесі вступу", - наголосила Кос.

Єврокомісар окремо зазначила, що процес вступу просувається. "З технічного погляду, ми дійсно робимо те, чого ніколи в історії не робили, а саме - цього року завершимо всі скринінги для усіх шести кластерів. Тож технічна частина триває. Але, звичайно, нам також потрібна політична підтримка", - сказала Кос.