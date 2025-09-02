Евроинтеграция Украины не станет разменной монетой в переговорах с Россией, - еврокомиссар Кос

В вопросе членства Украины в Евросоюзе обратного пути нет, этот вопрос не станет моментом обсуждения на переговорах о завершении войны в Украине.

Об этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила журналистам перед началом неформальной встречи министров по европейским делам ЕС в Копенгагене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос журналиста, обеспокоена ли еврокомиссар возможностью превращения вступления Украины в ЕС в разменную монету в переговорах с ЕС, Кос ответила: "Нет, не обеспокоена, потому что пути назад нет, и я согласна с нашим президентом (главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. - Ред.), что членство в ЕС - это политический аспект гарантий безопасности. И я вижу это так же. Относительно процесса вступления Украины на самом деле нет пути назад".

Кос подчеркнула, что "мы не сможем обеспечить безопасность в Европе, если не стабилизируем континент, и расширение может сыграть в этом большую роль".

По ее словам, сегодня министры будут обсуждать вопрос о вступлении Молдовы и Украины.

"Это две страны, которые выполнили все, что нужно. Они сделали домашнюю работу. Это две страны, по которым мы смогли завершить процесс скрининга по всем шести кластерах в этом году, и это две страны, для которых мы могли наконец начать переговоры по кластеру "Основы", - подчеркнула еврокомиссар.

Она подчеркнула, что "геополитических попусков или упрощений не будет, ведь верховенство права, демократия и права человека являются основой процесса вступления, и поэтому мы приложим много усилий, чтобы все восемь стран (претендующих на членство в ЕС. - Ред.) выполнили критерии, необходимые для того, чтобы стать членом ЕС".

Относительно того, довольны ли в ЕС антикоррупционной реформой Украины и последними шагами по решению проблем, Кос отметила: "Украина действительно провела много реформ в условиях войны. По борьбе с коррупцией и того, что произошло в июле, - большая часть была исправлена. Но все еще есть некоторые шаги, которые нужно сделать, и мы на связи с властью, которая обещает, что действительно сделает то, что обещано, и они хорошо осознают, насколько важно провести реформу верховенства права".

Комментируя возможность разделения переговорных процессов о вступлении для Украины и Молдовы, Кос подчеркнула важность понимания позиции Украины: "Мы должны открыть кластер вместе с Молдовой. И мнение Европейской комиссии заключается в том, что мы должны делать это вместе. Позже дело дойдет до естественного разделения, потому что мы будем двигаться кластер за кластером, реформа за реформой, и тогда развитие событий будет разным для обеих стран, но для начала важно, чтобы мы делали это вместе с обеими странами".

По ее словам, Еврокомиссия работает в этом контексте с венгерской стороной, которая блокирует открытие кластеров в переговорах с Украиной.

"Мы должны учитывать беспокойство государства-члена. С другой стороны, мы должны понимать, что это исторический момент, когда мы действительно должны двигаться вперед в процессе вступления", - подчеркнула Кос.

Еврокомиссар отдельно отметила, что процесс вступления продвигается. "С технической точки зрения, мы действительно делаем то, чего никогда в истории не делали, а именно - в этом году завершим все скрининги для всех шести кластеров. Поэтому техническая часть продолжается. Но, конечно, нам также нужна политическая поддержка", - сказала Кос.