Zoom відновив доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах

Zoom відновив доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Першого віцепрем’єр - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Як він розповів, нещодавно дізналися про проблему блокування користувачів у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях. Ми звернулися до компанії — і вже маємо результат.

"Сьогодні Zoom відновив доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах. Компанія також працює над тим, щоб відновити доступ для всіх користувачів у цих областях. Про вирішення цієї ситуації повідомимо додатково", - повідомив Федоров.

Також читайте: Окупанти на Донеччині почали блокувати сервіси Google, Zoom та Viber

"Вдячний Zoom за швидку реакцію та підтримку України", - подякував Федоров.

А з кацапами як? Їм теж вмикнули?
02.09.2025 20:09 Відповісти
 
 