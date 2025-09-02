290 1
Zoom відновив доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах
Zoom відновив доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Першого віцепрем’єр - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Як він розповів, нещодавно дізналися про проблему блокування користувачів у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях. Ми звернулися до компанії — і вже маємо результат.
"Сьогодні Zoom відновив доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах. Компанія також працює над тим, щоб відновити доступ для всіх користувачів у цих областях. Про вирішення цієї ситуації повідомимо додатково", - повідомив Федоров.
"Вдячний Zoom за швидку реакцію та підтримку України", - подякував Федоров.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харьков Сумской
показати весь коментар02.09.2025 20:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль