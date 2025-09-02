Zoom відновив доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Першого віцепрем’єр - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Як він розповів, нещодавно дізналися про проблему блокування користувачів у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях. Ми звернулися до компанії — і вже маємо результат.

"Сьогодні Zoom відновив доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах. Компанія також працює над тим, щоб відновити доступ для всіх користувачів у цих областях. Про вирішення цієї ситуації повідомимо додатково", - повідомив Федоров.

"Вдячний Zoom за швидку реакцію та підтримку України", - подякував Федоров.