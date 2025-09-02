РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11721 посетитель онлайн
Новости Доступ к Zoom
310 1

Zoom восстановил доступ для сферы образования в прифронтовых регионах

zoom в прифронтовых регионах

Zoom восстановил доступ для сферы образования в прифронтовых регионах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на первого вице-премьер-министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Как он рассказал, недавно узнали о проблеме блокировки пользователей в Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях. Мы обратились в компанию - и уже имеем результат.

"Сегодня Zoom восстановил доступ для сферы образования в прифронтовых регионах. Компания также работает над тем, чтобы восстановить доступ для всех пользователей в этих областях. О решении этой ситуации сообщим дополнительно", - сообщил Федоров.

Также читайте: Оккупанты в Донецкой области начали блокировать сервисы Google, Zoom и Viber

"Благодарен Zoom за быструю реакцию и поддержку Украины", - поблагодарил Федоров.

Автор: 

образование (2279) Федоров Михаил (527) Zoom (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А з кацапами як? Їм теж вмикнули?
показать весь комментарий
02.09.2025 20:09 Ответить
 
 