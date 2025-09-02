Zoom восстановил доступ для сферы образования в прифронтовых регионах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на первого вице-премьер-министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Как он рассказал, недавно узнали о проблеме блокировки пользователей в Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях. Мы обратились в компанию - и уже имеем результат.

"Сегодня Zoom восстановил доступ для сферы образования в прифронтовых регионах. Компания также работает над тем, чтобы восстановить доступ для всех пользователей в этих областях. О решении этой ситуации сообщим дополнительно", - сообщил Федоров.

"Благодарен Zoom за быструю реакцию и поддержку Украины", - поблагодарил Федоров.