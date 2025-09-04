Голова Асоціації ритейлерів: На український аптечний ринок чекає скорочення

Державне втручання у роботу аптечного ритейлу, яке відбувається наразі в Україні, серед позитивних результатів матиме закриття збиткових аптек і вирівнювання ринку відповідно до реального попиту.

Про це в інтерв’ю The Page заявив співзасновник і голова правління Асоціації ритейлерів України (RAU) Андрій Жук.

"В аптечному ритейлі зараз є втручання держави. Я впевнений, що ми побачимо скорочення аптек в Україні, тому що мережі значно зростали, відкривали багато нових точок, і це була певна конкуренція. А зараз вони закриватимуть збиткові", – зазначив він.

За словами експерта, значне розширення аптечних мереж у попередні роки створило аномальну конкуренцію, що не відповідала платоспроможному попиту. Тепер ринок переходить у фазу корекції.

"Відбувається життєва ситуація, де неприбуткові точки будуть закриті та залишаться ті, які потрібні. Ринок і економіка все поставить на свої місця", – підсумував він.

Аналітики раніше зазначали, що станом на червень 2025 року в Україні працювало майже 18,5 тисяч аптек, причому п’ятірка найбільших аптечних мереж контролювали 41% аптечних точок і 64% продажів. За негативними прогнозами, без належної регуляції вже за три роки ця частка могла б зрости до 55% та 80% відповідно.

"Є пару лідерів, наприклад "Подорожник" відкрив плюс 957, а "Аптека низьких цін" відкрила 459 нових аптек [з початку повномасштабного вторгнення, – ред.]. Зараз аптек більше ніж продовольчих магазинів, і в цьому потрібно розбиратися", – підкреслив Андрій Жук.

Нагадаємо, що держава протягом 2025 року посилила регуляцію фармацевтичного ринку як стратегічно важливої галузі. Було заборонено маркетингові платежі між виробниками та аптеками, МОЗ запустило Національний каталог цін із понад 2700 позиціями лікарських засобів, запровадивши європейську модель референтного ціноутворення "ЄС-8". Наступним кроком планується поширення каталогу на всі рецептурні препарати та створення єдиного механізму контролю діяльності аптечних мереж — це кроки, які держава була вимушена зробити, коли ринок не впорався із саморегуляцією.