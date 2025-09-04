Председатель Ассоциации ритейлеров: Украинский аптечный рынок ждет сокращение

Государственное вмешательство в работу аптечного ритейла, которое происходит сейчас в Украине, среди положительных результатов будет иметь закрытие убыточных аптек и выравнивание рынка в соответствии с реальным спросом.

Об этом в интервью The Page заявил соучредитель и председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины (RAU) Андрей Жук.

"В аптечном ритейле сейчас есть вмешательство государства. Я уверен, что мы увидим сокращение аптек в Украине, потому что сети значительно росли, открывали много новых точек, и это была определенная конкуренция. А сейчас они будут закрывать убыточные", - отметил он.

По словам эксперта, значительное расширение аптечных сетей в предыдущие годы создало аномальную конкуренцию, которая не соответствовала платежеспособному спросу. Теперь рынок переходит в фазу коррекции.

"Происходит жизненная ситуация, где неприбыльные точки будут закрыты и останутся те, которые нужны. Рынок и экономика все поставит на свои места", - подытожил он.

Аналитики ранее отмечали, что по состоянию на июнь 2025 года в Украине работало почти 18,5 тысяч аптек, причем пятерка крупнейших аптечных сетей контролировали 41% аптечных точек и 64% продаж. По негативным прогнозам, без надлежащей регуляции уже через три года эта доля могла бы вырасти до 55% и 80% соответственно.

"Есть пару лидеров, например "Подорожник" открыл плюс 957, а "Аптека низких цен" открыла 459 новых аптек [с начала полномасштабного вторжения, - ред.] Сейчас аптек больше чем продовольственных магазинов, и в этом нужно разбираться", - подчеркнул Андрей Жук.

Напомним, что государство в течение 2025 года усилило регуляцию фармацевтического рынка как стратегически важной отрасли. Были запрещены маркетинговые платежи между производителями и аптеками, Минздрав запустил Национальный каталог цен с более 2700 позициями лекарственных средств, введя европейскую модель референтного ценообразования "ЕС-8". Следующим шагом планируется распространение каталога на все рецептурные препараты и создание единого механизма контроля деятельности аптечных сетей - это шаги, которые государство было вынуждено сделать, когда рынок не справился с саморегуляцией.