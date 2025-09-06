Уряд планує скасувати акти виконаних робіт, - Свириденко
Кабінет Міністрів планує скасувати обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі як підтвердження отримання послуги.
Про це у соцмережі фейсбук повідомила очільниця Кабміну Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Урядовий законопроєкт скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами", - розповіла глава уряду.
Зазначається, що прогнозована сумарна економія вітчизняного бізнесу за рахунок цієї новації становитиме 20,2 млрд грн на рік.
Перспективи скасування актів виконаних робіт Свириденко обговорила під час зустрічі з представниками бізнесу на Закарпатті.
Але, головне, щоб і в трудових книжках, отим особам з Урядового кварталу, записи теж СКАСУВАЛИ, за їх бездіяльність!!
Акту немає, роботи немає, результату немає, але "хатинка" на 200 Га та автомобілі на 1млн євро є. Новиє ліца і новиє наративи рулять! Що там з "хуже нє будєт" і "хоть паржом"? Де ці "знесуни"? Ще хавають локшину від "печерських пагорбів" чи вже власне лайно пережовують? І як на смак?
тут мне карта и пошла..."
Чесним словом Міндіча?
З нею бухгалтерам один геморой!
Нахіба вона взагалі?
Все для людей!🤬