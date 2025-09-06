УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9397 відвідувачів онлайн
Новини Скасування актів виконаних робіт
3 495 35

Уряд планує скасувати акти виконаних робіт, - Свириденко

Свириденко

Кабінет Міністрів планує скасувати обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі як підтвердження отримання послуги.

Про це у соцмережі фейсбук повідомила очільниця Кабміну Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Урядовий законопроєкт скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами", - розповіла глава уряду.

Зазначається, що прогнозована сумарна економія вітчизняного бізнесу за рахунок цієї новації становитиме 20,2 млрд грн на рік.

Перспективи скасування актів виконаних робіт Свириденко обговорила під час зустрічі з представниками бізнесу на Закарпатті.

Читайте також: Готовність основних секторів до опалювального сезону перевищує 80%, – Свириденко

Автор: 

Кабмін (14344) Свириденко Юлія (482)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Короче, тепер можна нічого не виконувати та відмивати бабло?
показати весь коментар
06.09.2025 20:14 Відповісти
+15
Оце поперло схематозникам )
показати весь коментар
06.09.2025 20:18 Відповісти
+12
Ну тоді потрібно вводити хоч чесне слово, мамою клянусь. І розписка.
показати весь коментар
06.09.2025 20:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мощно.І?
показати весь коментар
06.09.2025 20:07 Відповісти
що і??будуть приймати роботу на слух,щоб в схемах було задіяно меньше людей,бо більшість зашкварена і холопи починають бунтувати заздалегідь
показати весь коментар
06.09.2025 20:22 Відповісти
Информационо-консультационные услуги! Кто в теме тот поймет!
показати весь коментар
06.09.2025 20:26 Відповісти
І Акти прийняття послуг за надання послуг з харчування військовослужбовців та і все інше, просто скасувати, оте дивне поняття УРЯД УКРАЇНИ! А Регламентом КМУ(руками держсекретарів), усе буде підігнано і сформовано та ПОГОДЖЕНО!!
Але, головне, щоб і в трудових книжках, отим особам з Урядового кварталу, записи теж СКАСУВАЛИ, за їх бездіяльність!!
показати весь коментар
06.09.2025 20:26 Відповісти
Потужно
показати весь коментар
06.09.2025 20:37 Відповісти
О!? А на підставі чого ж клепати кримінальні справи? МВС буде проти. Подивимось...
показати весь коментар
06.09.2025 20:12 Відповісти
Може ПУЕ скасують, так буде набагато цікавіше
показати весь коментар
06.09.2025 20:13 Відповісти
І ПБЕЕ.
показати весь коментар
06.09.2025 20:30 Відповісти
Пропоную іщє щось скасувати!!
показати весь коментар
06.09.2025 20:13 Відповісти
Короче, тепер можна нічого не виконувати та відмивати бабло?
показати весь коментар
06.09.2025 20:14 Відповісти
Оце поперло схематозникам )
показати весь коментар
06.09.2025 20:18 Відповісти
100пудово! Зелень просто розквітне!
показати весь коментар
06.09.2025 22:23 Відповісти
Ну тоді потрібно вводити хоч чесне слово, мамою клянусь. І розписка.
показати весь коментар
06.09.2025 20:19 Відповісти
Бред несе дівка!На підставі чого підрядник буде нести відповідальність за якість виконаних робіт.Можливе таке що тяп-ляп і гроші на бочку,навіть в безготівковій формі.
показати весь коментар
06.09.2025 20:20 Відповісти
"Дєньгі, дєньгі давай!" (с)
Акту немає, роботи немає, результату немає, але "хатинка" на 200 Га та автомобілі на 1млн євро є. Новиє ліца і новиє наративи рулять! Що там з "хуже нє будєт" і "хоть паржом"? Де ці "знесуни"? Ще хавають локшину від "печерських пагорбів" чи вже власне лайно пережовують? І як на смак?
показати весь коментар
06.09.2025 20:22 Відповісти
Замовнику виконавец робіт продемонструє дирку від баранки, шапка- невидимкку та рукава від жилета
показати весь коментар
06.09.2025 20:24 Відповісти
А яким документом будуть підтверджувати, що одна сторона зробила щось по договору, а друга це прийняла та немає зауважень та якісь там "відмазок"? Мені просто цікаво
показати весь коментар
06.09.2025 20:27 Відповісти
Потужно, аж страшно, що за йолопи повсідалися по кімнатах в Урядовому Кварталі!?!? Їх треба теж, усіх СКАСУВАТИ, як і записи в їх трудових книжках!!
показати весь коментар
06.09.2025 20:29 Відповісти
Я думаю хочуть чергову "схему" замутити, типу продажу номерних із голограмою бланків суворої звітності надрукованих на ЕДАПС чи подібному "кішеньковому" підприємстві або реєстрації, звичайно за гроші, на "спеціальній платформі" (з власниками "авторських прав" в офшоре) всіх послуг... типу податкових накладних... Те що чергову "схему" замутять я впевен на 100%
показати весь коментар
06.09.2025 20:37 Відповісти
Хоч якесь ,,досягнення" ця діваха мусить показати
показати весь коментар
06.09.2025 20:39 Відповісти
Зашибісь... Не зрозуміло тільки, як тепер приймати роботу у підрядних організацій, хоча б роз'яснили...
показати весь коментар
06.09.2025 20:39 Відповісти
Замість актів буде "Зуб даю!".
показати весь коментар
06.09.2025 20:43 Відповісти
Так, "па панятіям" приймати роботу будуть. А якщо щось не так - вмикається "лічильник" та забивається "стрєлка"
показати весь коментар
06.09.2025 21:10 Відповісти
"джентльменам верят на слово,
тут мне карта и пошла..."
показати весь коментар
06.09.2025 20:48 Відповісти
А то ці акти чомусь запобігали, можна подумати. Економія паперу.
показати весь коментар
06.09.2025 20:51 Відповісти
Цікаво чим буде фіксуватися факт завершення робіт та передачі в експлуатацію?
Чесним словом Міндіча?
показати весь коментар
06.09.2025 20:54 Відповісти
Розміром "відкату"
показати весь коментар
06.09.2025 21:04 Відповісти
По Туж НО.....
показати весь коментар
06.09.2025 20:56 Відповісти
Скасуйте "Відомість нарахування зарплати".
З нею бухгалтерам один геморой!
Нахіба вона взагалі?
Все для людей!🤬
показати весь коментар
06.09.2025 21:03 Відповісти
Для народу збільшення податків, а для офшорників - полегшення
показати весь коментар
06.09.2025 21:06 Відповісти
А ще можна відмінити підпис на отримання товару по накладній
показати весь коментар
06.09.2025 21:07 Відповісти
Дай їм волю, вони би державу Україна скасували би. Але поки ніхто не дає триліон $.
показати весь коментар
06.09.2025 21:20 Відповісти
Крадії - узурпатори влади УКраїни - узаконюють крадівництво.
показати весь коментар
06.09.2025 21:31 Відповісти
Курва фактично заявила, що це знов ЄС під тортурами змушує її красти.
показати весь коментар
06.09.2025 21:52 Відповісти
Греби бабло, ми тут "праєздам"...... с-ки!
показати весь коментар
06.09.2025 22:23 Відповісти
 
 