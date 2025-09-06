Уряд планує скасувати акти виконаних робіт, - Свириденко

Кабінет Міністрів планує скасувати обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі як підтвердження отримання послуги.

Про це у соцмережі фейсбук повідомила очільниця Кабміну Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Урядовий законопроєкт скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами", - розповіла глава уряду.

Зазначається, що прогнозована сумарна економія вітчизняного бізнесу за рахунок цієї новації становитиме 20,2 млрд грн на рік.

Перспективи скасування актів виконаних робіт Свириденко обговорила під час зустрічі з представниками бізнесу на Закарпатті.

