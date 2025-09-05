Готовність основних секторів до опалювального сезону перевищує 80%, - Свириденко.

В Україні готовність основних секторів до майбутнього опалювального сезону наразі складає понад 80%.

Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад 5 вересня в Ужгороді, передає Інтерфакс-Україна.

"Підготовка до зими. Кожна зима під час війни – це тест на стійкість. Ми маємо працювати з вами як одна команда. Сьогодні стан готовності по основних секторах понад 80%", – сказал Свириденко

За її словами, уже підготовлено 115 тис. житлових будинків, що складає 79,6% від плану, а також 21 тис. об'єктів соціальної сфери, що складає 87,6%.

"До початку сезону ми плануємо, що будуть завершені всі необхідні заходи", – додала прем'єрка.

Раніше член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що наразі в Україні сформовані більш ніж достатні для проходження зими запаси вугілля обсягом приблизно 2 млн тонн, але на випадок зупинки вуглевидобутку, який, як і газовидобуток, перебуває під ризиком уражень російськими обстрілами, теплова генерація готова імпортувати паливо.

Наприкінці серпня повідомлялося, що "Нафтогаз" почав імпорт газу за кошти рекордного кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку.

Раніше член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.