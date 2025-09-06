Вибух пролунав у Миколаєві на тлі атаки "шахедів" та загрози балістики: працювала ППО
Ввечері суботи, 6 вересня, у Миколаєві пролунав вибух на тлі атаки російських дронів та загрози застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
У Миколаєві було чутно звук вибуху, - повідомлялося о 20:02.
Також Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
О 20:43 очільник ОВА Віталій Кім повідомив про роботу ППО на Миколаївщині.
Є одне збиття, поза межами населених пунктів. Загроза досі актуальна, - написав посадовець.
