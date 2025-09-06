УКР
Вибух пролунав у Миколаєві на тлі атаки "шахедів" та загрози балістики: працювала ППО

Ввечері суботи, 6 вересня, у Миколаєві пролунав вибух на тлі атаки російських дронів та загрози застосування ворогом балістичного озброєння. 

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

У Миколаєві було чутно звук вибуху, - повідомлялося о 20:02.

Також Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

О 20:43 очільник ОВА Віталій Кім повідомив про роботу ППО на Миколаївщині.

Є одне збиття, поза межами населених пунктів. Загроза досі актуальна, - написав посадовець.

Читайте також: Окупанти цілеспрямовано атакують трасу Херсон-Миколаїв: полюють на цивільні автівки. За добу ворог вдарив по критичній та соціальній інфраструктурі

