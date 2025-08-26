Окупанти цілеспрямовано атакують трасу Херсон-Миколаїв: полюють на цивільні автівки. За добу ворог вдарив по критичній та соціальній інфраструктурі

З учорашнього вечора вздовж траси Херсон-Миколаїв зафіксовано високу активність російських дронів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом", - йдеться в повідомленні.

Прокудін додав, що на трасі можливі обмеження руху.

"У разі фіксації ворожих дронів автошлях перекриватимуть тимчасово. Прошу врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут", - зазначив начальник ОВА

Обстріли Херсонщини за добу

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Комишани, Придніпровське, Наддніпрянське, Клапая, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Правдине, Розлив, Широка Балка, Інгулець, Микільське, Понятівка, Берислав, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Вірівка, Михайлівка, Дудчани, Урожайне, Милове, Новокаїри, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні окупанти влаштовують сафарі на людей і тварин. ВIДЕО