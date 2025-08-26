Оккупанты целенаправленно атакуют трассу Херсон-Николаев: охотятся на гражданские автомобили. За сутки враг нанес удары по критической и социальной инфраструктуре

Со вчерашнего вечера вдоль трассы Херсон-Николаев зафиксирована высокая активность российских дронов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Поэтому настоятельно призываю: без крайней необходимости не передвигайтесь по этому маршруту", - говорится в сообщении.

Прокудин добавил, что на трассе возможны ограничения движения.

"В случае фиксации вражеских дронов автодорогу будут перекрывать временно. Прошу учесть это при планировании поездок и по возможности выбирать другой маршрут", - отметил начальник ОВА.

Обстрелы Херсонщины за сутки

За минувшие сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Молодежное, Камышаны, Приднепровское, Надднепрянское, Клапая, Белозерка, Станислав, Софиевка, Правдино, Разлив, Широкая Балка, Ингулец, Никольское, Понятовка, Берислав, Нововоронцовка, Новоалександровка, Отрадокаменка, Ольговка, Осокоровка, Вировка, Михайловка, Дудчаны, Урожайное, Милово, Новокаиры, Тягинка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 15 частных домов. также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

