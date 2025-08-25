РУС
В Херсоне оккупанты устраивают сафари на людей и животных. ВИДЕО

Российские войска продолжают атаковать мирных жителей на Херсонщине, используя дроны для сброса взрывчатки. Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты не просто убивают - они документируют свои преступления, превращая террор в шоу.

На одном из видео - атака на мужчину, который выгуливал собаку. Оба получили ранения от осколков. Мужчина в шоковом состоянии, пес - тоже. Эти кадры оккупанты называют "тренировкой операторов БПЛА" и выкладывают в сеть с музыкальным сопровождением, как будто это развлечение.

По данным Херсонской ОВА, только за последнюю неделю россияне применили почти 2 000 дронов для ударов по громадам области.

показать весь комментарий
25.08.2025 22:37 Ответить
Покидьки, щоб ви всі повиздихали!!!
показать весь комментарий
25.08.2025 22:45 Ответить
#обана рашистська нечисть
показать весь комментарий
25.08.2025 23:02 Ответить
Кляті кремляді навмисно розпалюють ворожнечу цілодобовим зомбуванням в себе та наказами на нелюдські вчинками тут. Навіщо цим гбістам море крові? Вони шизіки чи працюють ще на якусь силу?
показать весь комментарий
25.08.2025 23:39 Ответить
 
 