В Херсоне оккупанты устраивают сафари на людей и животных. ВИДЕО
Российские войска продолжают атаковать мирных жителей на Херсонщине, используя дроны для сброса взрывчатки. Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты не просто убивают - они документируют свои преступления, превращая террор в шоу.
На одном из видео - атака на мужчину, который выгуливал собаку. Оба получили ранения от осколков. Мужчина в шоковом состоянии, пес - тоже. Эти кадры оккупанты называют "тренировкой операторов БПЛА" и выкладывают в сеть с музыкальным сопровождением, как будто это развлечение.
По данным Херсонской ОВА, только за последнюю неделю россияне применили почти 2 000 дронов для ударов по громадам области.
