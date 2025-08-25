В Херсоне оккупанты устраивают сафари на людей и животных. ВИДЕО

Российские войска продолжают атаковать мирных жителей на Херсонщине, используя дроны для сброса взрывчатки. Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты не просто убивают - они документируют свои преступления, превращая террор в шоу.

На одном из видео - атака на мужчину, который выгуливал собаку. Оба получили ранения от осколков. Мужчина в шоковом состоянии, пес - тоже. Эти кадры оккупанты называют "тренировкой операторов БПЛА" и выкладывают в сеть с музыкальным сопровождением, как будто это развлечение.

По данным Херсонской ОВА, только за последнюю неделю россияне применили почти 2 000 дронов для ударов по громадам области.

