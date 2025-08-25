У Херсоні окупанти влаштовують сафарі на людей і тварин. ВIДЕО

Російські війська продовжують атакувати мирних жителів на Херсонщині, використовуючи дрони для скидання вибухівки. Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти не просто вбивають — вони документують свої злочини, перетворюючи терор на шоу.

На одному з відео — атака на чоловіка, який вигулював собаку. Обоє отримали поранення від уламків. Чоловік у шоковому стані, пес — теж. Ці кадри окупанти називають "тренуванням операторів БПЛА" і викладають у мережу з музичним супроводом, наче це розвага.

За даними Херсонської ОВА, лише за останній тиждень росіяни застосували майже 2 000 дронів для ударів по громадах області.

