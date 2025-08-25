УКР
У Херсоні окупанти влаштовують сафарі на людей і тварин. ВIДЕО

Російські війська продовжують атакувати мирних жителів на Херсонщині, використовуючи дрони для скидання вибухівки. Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти не просто вбивають — вони документують свої злочини, перетворюючи терор на шоу.

На одному з відео — атака на чоловіка, який вигулював собаку. Обоє отримали поранення від уламків. Чоловік у шоковому стані, пес — теж. Ці кадри окупанти називають "тренуванням операторів БПЛА" і викладають у мережу з музичним супроводом, наче це розвага.

За даними Херсонської ОВА, лише за останній тиждень росіяни застосували майже 2 000 дронів для ударів по громадах області.

вибухівка (485) собаки (107) Херсон (3570) атака (461) дрони (5337) Херсонська область (6129) Херсонський район (535)
25.08.2025 22:37 Відповісти
Покидьки, щоб ви всі повиздихали!!!
25.08.2025 22:45 Відповісти
#обана рашистська нечисть
25.08.2025 23:02 Відповісти
підори.ru
26.08.2025 00:27 Відповісти
 
 