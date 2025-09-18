УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10377 відвідувачів онлайн
Новини Результати діяльності НАБУ і САП
770 8

НАБУ оголосило у розшук екснардепа від Партії регіонів Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн

Юрія Іванющенка оголошено у розшук

Колишнього народного депутата від Партії Регіонів Юрія Іванющенка, якого підозрюють  у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн, оголошено у розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал НАБУ.

Зазначається, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над ринком "Столичний" у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб.

Для цього службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на дев’ять ділянок по 2 га та передали у власність заздалегідь визначених осіб, а потім продали трьом пов’язаним із забудовницею товариствам.

Згодом сторони врегулювали конфлікт підписанням "понятійки" щодо спільного використання землі ринку. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.

Нагадаємо,  у травні власниця фракції "Батьківщина" в Київраді та за сумісництвом забудовниця Влада Молчанова разом з регіоналом Юрієм Іванющенком – він же "Юра Єнакієвський" отримали підозри від НАБУ через захоплення 18 га землі під ринок "Столичний" на Кільцевій дорозі столиці, ринковою вартістю понад 160 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Льовочкін, Суркіс, Кучма, Іванющенко, Баум: українські службовці попри заборону виїзду продовжують відвідувати Лазурний берег Франції та Монако, - ЗМІ

Автор: 

НАБУ (5493) розшук (662) Юра Єнакієвський (147)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оголосили в розшук, так його журналісти швидше знайдуть та може і знають де він тільки наша влада дурня валяє.
показати весь коментар
18.09.2025 10:13 Відповісти
Як не крути, а сьогодні всі колишні "риги" і їх слуги яника і іванющенків є надійними партнерами слугориг Боневтіка. Вони голосують безкоштовно (без корнвертів), якби тільки їх Боневтік не чіпав. А він їх і не чіпає, його головний ворог Порошенко і партія "ЄС".
показати весь коментар
18.09.2025 10:23 Відповісти
это вор в законе, на нем клейма ставить негде и. это такие депутаты
показати весь коментар
18.09.2025 10:24 Відповісти
Років через 10 і на нинішнє кодло звернуть увагу
показати весь коментар
18.09.2025 10:25 Відповісти
та ви шо, та невже, та через стільки років... на "святе" зазіхнули, блд
показати весь коментар
18.09.2025 10:26 Відповісти
"...під час корпоративного конфлікту..." Джерело: https://censor.net/ua/n3574751

Я ж тобі казав - бандюки! А ти - "юрідічєскіє літца, юрідічєскіє літца"!
показати весь коментар
18.09.2025 10:52 Відповісти
Ця тварина давно має сидіти, але на жаль гроші вирішують все
показати весь коментар
18.09.2025 10:52 Відповісти
Не була б задіяна в цій схемі голова фракції(а не власниця) "Батьківщини" в київраді про цей епізод ніхто б і не дізнавсь.

Висновок:
Хочеш щось вкрасти? Обходь партію "Батьківщіна" десятою дорогою. Хтось краде мільярдами доларів - пусте. Будеш в "Батьківщині" - засудять за безкоштовний проїзд у трамваї
показати весь коментар
18.09.2025 10:58 Відповісти
 
 