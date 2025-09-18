НАБУ оголосило у розшук екснардепа від Партії регіонів Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн

Колишнього народного депутата від Партії Регіонів Юрія Іванющенка, якого підозрюють у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн, оголошено у розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал НАБУ.

Зазначається, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над ринком "Столичний" у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб.

Для цього службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на дев’ять ділянок по 2 га та передали у власність заздалегідь визначених осіб, а потім продали трьом пов’язаним із забудовницею товариствам.

Згодом сторони врегулювали конфлікт підписанням "понятійки" щодо спільного використання землі ринку. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.

Нагадаємо, у травні власниця фракції "Батьківщина" в Київраді та за сумісництвом забудовниця Влада Молчанова разом з регіоналом Юрієм Іванющенком – він же "Юра Єнакієвський" отримали підозри від НАБУ через захоплення 18 га землі під ринок "Столичний" на Кільцевій дорозі столиці, ринковою вартістю понад 160 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Льовочкін, Суркіс, Кучма, Іванющенко, Баум: українські службовці попри заборону виїзду продовжують відвідувати Лазурний берег Франції та Монако, - ЗМІ