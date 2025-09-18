РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10345 посетителей онлайн
Новости Результаты деятельности НАБУ и САП
965 11

НАБУ объявило в розыск экс-нардепа от Партии регионов Иванющенко, подозреваемого в легализации 18 га государственной земли на сумму более 160 млн грн

Юрий Иванющенко объявлен в розыск

Бывший народный депутат от Партии Регионов Юрий Иванющенко, которого подозревают в легализации 18 га государственной земли на более 160 млн грн, объявлен в розыск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмм-канал НАБУ.

Отмечается, весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над рынком "Столичный" в пригороде Киева у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных лиц.

Для этого служащие Госгеокадастра изменили целевое назначение земли рынка, часть которой разделили на девять участков по 2 га и передали в собственность заранее определенных лиц, а затем продали трем связанным с застройщицей обществам.

Впоследствии стороны урегулировали конфликт подписанием "понятийки" по совместному использованию земли рынка. А в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-избирателя вошло в состав бенефициаров обществ-владельцев земельных участков.

Напомним, в мае владелица фракции "Батькивщина" в Киевсовете и по совместительству застройщица Влада Молчанова вместе с регионалом Юрием Иванющенко - он же "Юра Енакиевский" получили подозрения от НАБУ из-за захвата 18 га земли под рынок "Столичный" на Кольцевой дороге столицы, рыночной стоимостью более 160 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Левочкин, Суркис, Кучма, Иванющенко, Баум: украинские служащие несмотря на запрет выезда продолжают посещать Лазурный берег Франции и Монако, - СМИ

Автор: 

НАБУ (4593) розыск (847) Юра Енакиевский (379)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Як не крути, а сьогодні всі колишні "риги" і їх слуги яника і іванющенків є надійними партнерами слугориг Боневтіка. Вони голосують безкоштовно (без корнвертів), якби тільки їх Боневтік не чіпав. А він їх і не чіпає, його головний ворог Порошенко і партія "ЄС".
показать весь комментарий
18.09.2025 10:23 Ответить
+3
Оголосили в розшук, так його журналісти швидше знайдуть та може і знають де він тільки наша влада дурня валяє.
показать весь комментарий
18.09.2025 10:13 Ответить
+1
это вор в законе, на нем клейма ставить негде и. это такие депутаты
показать весь комментарий
18.09.2025 10:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оголосили в розшук, так його журналісти швидше знайдуть та може і знають де він тільки наша влада дурня валяє.
показать весь комментарий
18.09.2025 10:13 Ответить
Як не крути, а сьогодні всі колишні "риги" і їх слуги яника і іванющенків є надійними партнерами слугориг Боневтіка. Вони голосують безкоштовно (без корнвертів), якби тільки їх Боневтік не чіпав. А він їх і не чіпає, його головний ворог Порошенко і партія "ЄС".
показать весь комментарий
18.09.2025 10:23 Ответить
это вор в законе, на нем клейма ставить негде и. это такие депутаты
показать весь комментарий
18.09.2025 10:24 Ответить
Років через 10 і на нинішнє кодло звернуть увагу
показать весь комментарий
18.09.2025 10:25 Ответить
та ви шо, та невже, та через стільки років... на "святе" зазіхнули, блд
показать весь комментарий
18.09.2025 10:26 Ответить
"...під час корпоративного конфлікту..." Джерело: https://censor.net/ua/n3574751

Я ж тобі казав - бандюки! А ти - "юрідічєскіє літца, юрідічєскіє літца"!
показать весь комментарий
18.09.2025 10:52 Ответить
Ця тварина давно має сидіти, але на жаль гроші вирішують все
показать весь комментарий
18.09.2025 10:52 Ответить
Не була б задіяна в цій схемі голова фракції(а не власниця) "Батьківщини" в київраді про цей епізод ніхто б і не дізнавсь.

Висновок:
Хочеш щось вкрасти? Обходь партію "Батьківщіна" десятою дорогою. Хтось краде мільярдами доларів - пусте. Будеш в "Батьківщині" - засудять за безкоштовний проїзд у трамваї
показать весь комментарий
18.09.2025 10:58 Ответить
Службовці Держгеокадастру, звісно, поза всяких підозр. Бо послуги цих тваринок ще не раз ************ нашим чиновникам. Такі тваринки, вони так само як і міліція/поліція та судді/прокурори, раді прислуговувати будь-якій владі. Незамінні люди.
показать весь комментарий
18.09.2025 11:09 Ответить
А что, розыск его в Монако не дал результатов?
показать весь комментарий
18.09.2025 11:18 Ответить
Шукайте цього гобліна від партіі ригоаналів в Монако,
де проживає вся його сімʼя !!
показать весь комментарий
18.09.2025 11:34 Ответить
 
 