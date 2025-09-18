НАБУ объявило в розыск экс-нардепа от Партии регионов Иванющенко, подозреваемого в легализации 18 га государственной земли на сумму более 160 млн грн

Бывший народный депутат от Партии Регионов Юрий Иванющенко, которого подозревают в легализации 18 га государственной земли на более 160 млн грн, объявлен в розыск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмм-канал НАБУ.

Отмечается, весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над рынком "Столичный" в пригороде Киева у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных лиц.

Для этого служащие Госгеокадастра изменили целевое назначение земли рынка, часть которой разделили на девять участков по 2 га и передали в собственность заранее определенных лиц, а затем продали трем связанным с застройщицей обществам.

Впоследствии стороны урегулировали конфликт подписанием "понятийки" по совместному использованию земли рынка. А в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-избирателя вошло в состав бенефициаров обществ-владельцев земельных участков.

Напомним, в мае владелица фракции "Батькивщина" в Киевсовете и по совместительству застройщица Влада Молчанова вместе с регионалом Юрием Иванющенко - он же "Юра Енакиевский" получили подозрения от НАБУ из-за захвата 18 га земли под рынок "Столичный" на Кольцевой дороге столицы, рыночной стоимостью более 160 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Левочкин, Суркис, Кучма, Иванющенко, Баум: украинские служащие несмотря на запрет выезда продолжают посещать Лазурный берег Франции и Монако, - СМИ