Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 099 530 осіб (+1150 за добу), 11 191 танк, 32 896 артсистем, 23 278 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 099 530 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1099530 (+1150) осіб
танків – 11191 (+0) од
бойових броньованих машин – 23278 (+1) од
артилерійських систем – 32896 (+17) од
РСЗВ – 1492 (+1) од
засоби ППО – 1218 (+1) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів – 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60680 (+211)
крилаті ракети – 3718 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 62044 (+44)
спеціальна техніка – 3968 (+3)
Топ коментарі
Qq Qqq #455433
19.09.2025 08:44
Vitaliy Kasenkov
19.09.2025 07:58
Green Bill #603485
19.09.2025 08:33
То де правдива цифра по знешкодженним потворам?
67 одиниць знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Броня майже відсутня - 1. Арта та логістика теж по мінімуму. Спецтехніка, ППО та чумардоси файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 099 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.