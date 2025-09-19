УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 099 530 осіб (+1150 за добу), 11 191 танк, 32 896 артсистем, 23 278 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 099 530 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1099530 (+1150) осіб

танків – 11191 (+0) од

бойових броньованих машин – 23278 (+1) од

артилерійських систем – 32896 (+17) од

РСЗВ  – 1492 (+1) од

засоби ППО – 1218 (+1) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60680 (+211)

крилаті ракети – 3718 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62044 (+44)

спеціальна техніка – 3968 (+3)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку ЗСУ своїми активними діями позбавляють агресора можливості реалізації завдань наступальної операції, - Генштаб

Ліквідація російської армії

Автор: 

армія рф (18766) Генштаб ЗС (7284) ліквідація (4458) знищення (8270)
Топ коментарі
+18
Минув 4230 день москальсько-української війни.
67 одиниць знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Броня майже відсутня - 1. Арта та логістика теж по мінімуму. Спецтехніка, ППО та чумардоси файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 099 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.
19.09.2025 08:44 Відповісти
+12
З технікою зрозуміло - дощі, а проте і з хробаками зрозуміло, повилазили.
19.09.2025 07:58 Відповісти
+11
Завтра очередной юбилей по дохлым свинособакам !!!
19.09.2025 08:33 Відповісти
З технікою зрозуміло - дощі, а проте і з хробаками зрозуміло, повилазили.
19.09.2025 07:58 Відповісти
Щось заголовок зі змістом не збігаються.
То де правдива цифра по знешкодженним потворам?
19.09.2025 08:16 Відповісти
Звісно де, в інфографіці від ГШ, хоча раніше і в ній траплялися помилки.
19.09.2025 08:22 Відповісти
Та зрозуміло, просто це вже занадто... Я про кількість того, що було раніше і ось знову...
19.09.2025 09:32 Відповісти
Мабуть, в намальованій таблиці.
19.09.2025 08:26 Відповісти
В тексті теж норм, тільки загогловок не виправили.
19.09.2025 08:47 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
19.09.2025 08:18 Відповісти
Завтра очередной юбилей по дохлым свинособакам !!!
19.09.2025 08:33 Відповісти
1100ХХ0
19.09.2025 11:27 Відповісти
1100600
20.09.2025 06:55 Відповісти
19.09.2025 08:44 Відповісти
19.09.2025 08:46 Відповісти
19.09.2025 08:56 Відповісти
 
 