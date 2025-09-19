Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 099 530 человек (+930 за сутки), 11 191 танк, 32 896 артсистем, 23 278 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 099 530 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 19.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1099530 (+1150) человек
танков - 11191 (+0) ед
боевых бронированных машин - 23278 (+1) ед
артиллерийских систем - 32896 (+17) ед
РСЗО - 1492 (+1) ед
средства ПВО - 1218 (+1) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 60680 (+211)
крылатые ракеты - 3718 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 62044 (+44)
специальная техника - 3968 (+3)
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То де правдива цифра по знешкодженним потворам?