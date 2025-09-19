РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 099 530 человек (+930 за сутки), 11 191 танк, 32 896 артсистем, 23 278 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 099 530 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 19.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1099530 (+1150) человек

танков - 11191 (+0) ед

боевых бронированных машин - 23278 (+1) ед

артиллерийских систем - 32896 (+17) ед

РСЗО - 1492 (+1) ед

средства ПВО - 1218 (+1) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 60680 (+211)

крылатые ракеты - 3718 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 62044 (+44)

специальная техника - 3968 (+3)

Ликвидация российской армии

З технікою зрозуміло - дощі, а проте і з хробаками зрозуміло, повилазили.
19.09.2025 07:58 Ответить
Щось заголовок зі змістом не збігаються.
То де правдива цифра по знешкодженним потворам?
19.09.2025 08:16 Ответить
Звісно де, в інфографіці від ГШ, хоча раніше і в ній траплялися помилки.
19.09.2025 08:22 Ответить
Мабуть, в намальованій таблиці.
19.09.2025 08:26 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
19.09.2025 08:18 Ответить
 
 