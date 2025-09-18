На Покровском направлении ВСУ своими активными действиями лишают агрессора возможности реализации задач наступательной операции, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 172 боевых столкновения. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Сегодня российские войска нанесли 52 авиационных удара, сбросив 95 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 1566 дронов-камикадзе и осуществили 3476 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 10 штурмовых действий оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес 10 авиаударов, сбросив 28 управляемых авиабомб, а также совершил 132 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых пять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора и Отрадное, три боя продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в сторону Купянска, Новоосиново, Кондрашовки и в направлении Боровой. Пять из шести атак отбили украинские воины, продолжается еще одно боестолкновение.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Колодязи и в сторону населенных пунктов Шийковка, Шандриголово, Ставки, Заречное. Два боестолкновения продолжаются.

Девять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Сиверском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Серебрянки и атаковали в сторону Ямполя, Выемки. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник два раза безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении 15 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Торецк, Полтавка и в сторону Плещиевки, Русина Яра; еще два боестолкновения продолжаются до этого времени.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 61 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Красного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Филии. На шести локациях бои не утихают до сих пор.

На Покровском направлении наши подразделения наносят оккупантам значительные потери и своими активными действиями лишают агрессора возможности реализации задач наступательной операции.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 207 оккупантов, из них 125 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили два мотоцикла; повреждены пушка, мотоцикл и пять укрытий для личного состава врага.

Боевые действия на Запорожье

На Новопавловском направлении агрессор 21 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сичневое, Воскресенка, Поддубное, Малиевка, Камышеваха, Терновое, Ольговка и в сторону Филии, Ивановки, Искры, Березового. Три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг пять раз наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг два раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

Сегодня стоит отметить воинов 40-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно сдерживают врага.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.