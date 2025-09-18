За последнюю неделю на фронте произошло более 1300 боестолкновений, - Генштаб. ВИДЕО

Только за последние семь дней на фронте произошло более 1 300 боевых столкновений. Почти треть из них - на Покровском направлении.

Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны наносят противнику серьезные потери в живой силе: с начала года обезврежено более 307 тысяч оккупантов", - отметили в Генштабе.

