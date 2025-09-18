РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10468 посетителей онлайн
Новости Видео
97 0

За последнюю неделю на фронте произошло более 1300 боестолкновений, - Генштаб. ВИДЕО

Только за последние семь дней на фронте произошло более 1 300 боевых столкновений. Почти треть из них - на Покровском направлении.

Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны наносят противнику серьезные потери в живой силе: с начала года обезврежено более 307 тысяч оккупантов", - отметили в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 098 380 человек (+930 за сутки), 11 191 танк, 32 879 артсистем, 23 277 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Генштаб ВС (6964) боевые действия (4869) война в Украине (6165)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 