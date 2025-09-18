УКР
За останній тиждень на фронті відбулось понад 1300 боєзіткнень, - Генштаб. ВIДЕО

Лише за останні сім днів на фронті відбулося понад 1 300 бойових зіткнень. Майже третина з них - на Покровському напрямку.

Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сили оборони завдають противнику серйозних втрат у живій силі: з початку року знешкоджено більш як 307 тисяч окупантів", - зазначила в Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 098 380 осіб (+930 за добу), 11 191 танк, 32 879 артсистем, 23 277 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

