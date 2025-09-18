За останній тиждень на фронті відбулось понад 1300 боєзіткнень, - Генштаб. ВIДЕО
Лише за останні сім днів на фронті відбулося понад 1 300 бойових зіткнень. Майже третина з них - на Покровському напрямку.
Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Сили оборони завдають противнику серйозних втрат у живій силі: з початку року знешкоджено більш як 307 тисяч окупантів", - зазначила в Генштабі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль