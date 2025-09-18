Российские штурмовые группы пытаются прорвать оборону, используя аэроразведку и двигаясь по лесополосам, — бригада НГУ "Рубеж"

Россияне штурмуют Покровское направление, действуя малыми группами. Перед продвижением враг активно применяет аэроразведку и пытается двигаться лесополосами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

По его словам, протяженность линии боевого соприкосновения является достаточно большой. И именно этим пользуется противник. Постоянно стремится найти дыры между позициями.

"Это особенность Покровского направления, что делает его таким тяжелым. Это огромное количество личного состава Российской Федерации, больше всего, наверное, с начала 2022 года. И тактика малых групп, которые постоянно стараются просачиваться в наши тылы", - отметил Владимир Черняк

Тактика малых групп, пояснил Черняк, это не просто штурм одним-двумя пехотинцами. Она более сложная. Штурмовики просачиваются и накапливаются в определенной точке.

"Они делают там точку закрепления. Туда уже и бронированная техника может подвести большее количество личного состава. Как только одна группа закрепляется, сразу, чтобы держать те позиции, выдвигаются люди из оперативных резервов. А эта штурмовая группа идет дальше", - рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ.

