Российские штурмовые группы пытаются прорвать оборону, используя аэроразведку и двигаясь по лесополосам, — бригада НГУ "Рубеж"

сведения Генштаба

Россияне штурмуют Покровское направление, действуя малыми группами. Перед продвижением враг активно применяет аэроразведку и пытается двигаться лесополосами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

По его словам, протяженность линии боевого соприкосновения является достаточно большой. И именно этим пользуется противник. Постоянно стремится найти дыры между позициями.

"Это особенность Покровского направления, что делает его таким тяжелым. Это огромное количество личного состава Российской Федерации, больше всего, наверное, с начала 2022 года. И тактика малых групп, которые постоянно стараются просачиваться в наши тылы", - отметил Владимир Черняк

Тактика малых групп, пояснил Черняк, это не просто штурм одним-двумя пехотинцами. Она более сложная. Штурмовики просачиваются и накапливаются в определенной точке.

"Они делают там точку закрепления. Туда уже и бронированная техника может подвести большее количество личного состава. Как только одна группа закрепляется, сразу, чтобы держать те позиции, выдвигаются люди из оперативных резервов. А эта штурмовая группа идет дальше", - рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более года войска РФ не прекращают попыток захватить позиции в районе Антоновского моста, - Силы обороны юга

Це іпсо,бо по бидломарафону кажуть що ми перемагаємо,а сам сонцесяйнийнелохнетряпка казав що наступальна компанія ворога провалилася.
показать весь комментарий
18.09.2025 14:29 Ответить
 
 