Російські штурмові групи намагаються прорвати оборону, використовуючи аеророзвідку та рухаючись лісосмугами, - бригада НГУ "Рубіж"

Росіяни штурмують Покровський напрямок, діючи малими групами. Перед просуванням ворог активно застосовує аеророзвідку та намагається рухатися лісосмугами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

За його словами, протяжність лінії бойового зіткнення є достатньо великою. І саме цим користується противник. Постійно прагне знайти діри між позиціями.

"Це є особливість Покровського напрямку, що робить його таким важким. Це величезна кількість особового складу Російської Федерації, найбільше, напевно, з початку 2022 року. І тактика малих груп, які постійно стараються просочуватися в наші тили", - зазначив Володимир Черняк

Тактика малих груп, пояснив Черняк, це не просто штурм одним-двома піхотинцями. Вона складніша. Штурмовики просочуються і накопичуються в певній точці.

"Вони роблять там точку закріплення. Туди вже і броньована техніка може підвести більшу кількість особового складу. Як тільки одна група закріпляється, відразу, щоб тримати ті позиції, висуваються люди з оперативних резервів. А ця штурмова група йде далі", — розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад рік війська РФ не припиняють спроб захопити позиції в районі Антонівського мосту, - Сили оборони півдня