Група підлітків побила 18-річну дівчину у Львові, конфлікт знімали на телефон, - поліція

поліція

Поліцейські встановили осіб, причетних до побиття дівчини у Львові. Правоохоронці встановили, що подія сталася 21 вересня на вулиці Лінкольна у Львові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Львівської області.

Як зазначається, сьогодні, 22 вересня, під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відео, на якому двоє дівчат завдають ударів руками й ногами третій. Четверта учасниця знімала конфлікт на відео.

"Проведеними заходами, дізнавачі та інспектори ювенальної превенції відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 встановили особу потерпілої, 18-річної львів’янки, та двох осіб, які завдавали їй тілесних ушкоджень, також мешканок Львова віком 17 років. Усі навчаються в різних освітніх закладах міста", - йдеться у повідомленні.

За фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Поліцейські встановлюють обставини та інших учасників інциденту.

Не було б дивно якби поліцаї знімали на телефон.
22.09.2025 14:56 Відповісти
Діти якісь безмозглі пішли - скоюють злочин і ним ще й хваляться у соцмережах. І взагалі із законодавством якийсь сюр триває. За це їм вліплять 850 грн. штрафу, а за те що спалиш ботвиння на городі - 6120 грн.
22.09.2025 15:04 Відповісти
Львов стал, ****, опасный, там лучших представителей великой нации отстреливают радикально настроенные сограждане
22.09.2025 15:07 Відповісти
Дата реєстрації 22.09.2025

Це з треба, як зачепила саме ця тема про Львів, щоб заради неї зареєструватись на форумі....
22.09.2025 15:23 Відповісти
Лёгкие телесные между тремя сцыкухами становятся национальными новостями. Хорошо живёте. Теперь давайте водить их по всем ток-шоу и брать интервью.
22.09.2025 15:08 Відповісти
А моніторити соціальні мережі на предмет розповсюдження психотропів ,наркотичних засобів, зброї, ухилянства, проституції та збоченців - це,звісно,вища математика! Тому і показники роботи - легкі телесні ушкодження. Примирення,або штраф.
22.09.2025 15:12 Відповісти
 
 