Група підлітків побила 18-річну дівчину у Львові, конфлікт знімали на телефон, - поліція

Поліцейські встановили осіб, причетних до побиття дівчини у Львові. Правоохоронці встановили, що подія сталася 21 вересня на вулиці Лінкольна у Львові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Львівської області.

Як зазначається, сьогодні, 22 вересня, під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відео, на якому двоє дівчат завдають ударів руками й ногами третій. Четверта учасниця знімала конфлікт на відео.

"Проведеними заходами, дізнавачі та інспектори ювенальної превенції відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 встановили особу потерпілої, 18-річної львів’янки, та двох осіб, які завдавали їй тілесних ушкоджень, також мешканок Львова віком 17 років. Усі навчаються в різних освітніх закладах міста", - йдеться у повідомленні.

За фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Поліцейські встановлюють обставини та інших учасників інциденту.